'Mitsubishi overweegt tóch in Europa te blijven' - Autoblog.nl

Mogelijk is er nog een toekomst voor Mitsubishi in Europa, bij nader inzien.

Een jaar of zeven geleden deed Mitsubishi nog uitstekende zaken met de Outlander PHEV, maar dat feestje kon natuurlijk niet blijven duren. Nadat de Outlander niet meer fiscaal interessant was, daalden de verkoopcijfers weer net zo snel als ze gestegen waren. Ook in de rest van Europa kan Mitsubishi geen potten meer breken met een marktaandeel van 1%. Daarom namen de Japanners vorig jaar een drastisch besluit: we keren Europa de rug toe.

Uiteraard gebeurt dat niet van de een op de andere dag. Mitsubishi gaat om te beginnen stoppen met het introduceren van nieuwe modellen in Europa. Dat betekent dus dat vorig jaar onthulde facelift van de Eclipse Cross de laatste zou zijn. Het huidige gamma in Nederland bestaat nog uit vier andere modellen: de Space Star, ASX, Outlander PHEV en L200. De nieuwe Outlander gaat al aan onze neus voorbij.

In 2022 wil Mitsubishi definitief een punt zetten achter de verkopen in Europa. Of toch niet…? The Financial Times weet namelijk te melden dat deze beslissing mogelijk teruggedraaid wordt. Volgens de Britse krant zou Mitsubishi de Europese modellen in fabrieken van partner Renault kunnen produceren. Op die manier zou er toch nog een toekomst zijn voor het Japanse merk in Europa.

Volgens de bronnen van de krant zou er gisteren een voorlopige overeenkomst zijn bereikt. De kogel is dus nog niet definitief door de kerk. Donderdag zou de knoop doorgehakt worden. De deal is nog allesbehalve rond, want volgens insiders zou er wat wrijving zijn tussen de Japanners enerzijds en de Fransen anderzijds. Als er op dit moment één ding duidelijk is, dan is het dat de toekomst van Mitsubishi hoogst onzeker is.

Via: Autocar