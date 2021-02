Deze Rolls-Royce Phantom laat je overal sterretjes zien - Autoblog.nl

De sterrenhemel kennen we, maar in de Phantom Tempus Collection strooit Rolls-Royce pas echt met sterren.

Als er een auto een toonbeeld is van pure weelde is het de Rolls-Royce Phantom wel. Er komt eigenlijk geen enkele auto in de buurt, zeker niet nu de Mulsanne uit productie is. Er is nog wel de Maybach S-klasse, maar een verlengde S-klasse is toch niet hetzelfde als een Rolls-Royce Phantom.

Met behulp van de Bespoke-afdeling kun je de Phantom tot in het oneindige personaliseren. Je kunt bijvoorbeeld gaan voor de inmiddels welbekende sterrenhemel, of zoals Rolls-Royce het zelf noemt: de Starlight Headliner. Noem het kunst, noem het kitsch, het is in ieder geval iets bijzonders met meer dan 1.000 lampjes. Deze sterrenhemel kan ook helemaal aan de persoonlijke wensen worden aangepast.

Zo’n sterrenhemel is leuk, maar die hebben we nu al vaak gezien. Rolls-Royce voert het astronomische thema nu echter nog iets verder door. Het merk introduceert namelijk de Phantom ‘Tempus Collection’. Deze Phantom’s onderscheiden zich onder meer met een extra speciale sterrenhemel én sterrenportieren.

Deze sterrenhemel is niet de sterrenhemel die we als gewone stervelingen boven ons hoofd zien, maar een sterrenhemel met een zogenaamde pulsar. Voor de geïnteresseerden: een pulsar is een ster die met een regelmatige frequentie elektromagnetische straling uitzendt. Daar wordt je misschien niet veel wijzer van, maar het is ook tamelijk irrelevant.

Alsof de sterrenhemel nog niet genoeg is, zitten de deuren ook nog eens vol met verlichte gaatjes. Daarmee wordt het wel een erg drukke bedoening. Je komt in ieder geval op tijd in de kerststemming met deze auto.

Uiteraard heeft Rolls-Royce ook nog iets bijzonders gemaakt van The Gallery (de ‘vitrine’ in het dashboard). Daarin zijn 100 spijlen verwerkt, die een golvend effect creëren. Wat je op foto 2 ziet lijkt op het eerste gezicht een iPad te zijn met een leuke wallpaper, maar is in werkelijkheid een tafeltje met een handgeschilderde pulsar.

In vergelijking met het opzichtige interieur is het exterieur behoorlijk ingetogen. Zeker met de Rolls van Justin Bieber in ons achterhoofd. De kleur Kairos Blue is daarom niet minder fraai. Ook hier komt het thema weer terug: deze lak heeft een glittereffect, wat wederom aan de sterren moet doen denken. Rolls-Royce bouwt twintig stuks van de Phantom Tempus Collection. De prijzen zijn niet bekend, maar die zullen ongetwijfeld astronomisch zijn.