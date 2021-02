Cherokee's maken bezwaar tegen modelnaam van Jeep - Autoblog.nl

Welke modelnaam zou dat toch zijn?

De Jeep Grand Cherokee is een van de bestverkochte modellen van Jeep. Sterker nog: het ís momenteel het bestverkocht model. Daarnaast is er nog de ‘Little’ Cherokee, die ook lekker verkoopt. Het is tevens een model dat al heel lang meegaat. De eerste Cherokee werd namelijk in 1974 geïntroduceerd. Destijds waren ze bij Jeep alleen één ding vergeten: ze hadden de Cherokee-indianen niet geraadpleegd.

Van politieke correctheid hadden ze in de jaren ’70 nog nooit gehoord. Het was dus waarschijnlijk bij niemand opgekomen dat deze naam mogelijkerwijs aanstootgevend zou kunnen zijn. Inmiddels zijn we 47 jaar verder en wat blijkt? De Cherokee’s nemen wel degelijk aanstoot aan de typeaanduiding. Voor degenen die vroeger nooit indianenverhalen hebben gelezen: de Cherokee’s zijn dus een Indianenstam.

Het huidige opperhoofd van de Cherokee’s, Dappere Bever Chuck Hoskin Jr., heeft bezwaar gemaakt tegen de naam. Hij beschouwt het niet als een eer dat Jeep de naam Cherokee op hun auto’s plakt. Hij zegt er overigens bij dat hij niet aan de goede bedoelingen van Jeep twijfelt.

Hoskin komt niet op eigen initiatief met een statement, maar kwam hiermee nadat hij door Car and Driver om zijn mening was gevraagd in deze kwestie. Aangezien politieke correctheid hoogtijdagen viert in de VS, is alles wat verwijst naar indianen een heet hangijzer. Om deze reden hebben de Cleveland Indians en de Redskins al hun naam veranderd.

Hoskin vind dit een goede ontwikkeling. Volgens de Cherokee kan het vandaag de dag echt niet meer dat bedrijven en sportteams namen en symbolen van indianen gebruiken. Hij ziet dus ook het liefst dat Jeep een andere naam bedenkt.

Een video offline halen is één ding, maar een naam van je succesvolste model veranderen is iets heel anders. Daar heeft Jeep natuurlijk geen zin in. Maar regelrecht ‘nee’ zeggen tegen het Cherokee-opperhoofd kunnen ze ook niet maken. In een statement zegt Jeep daarom dat de naam zorgvuldig gekozen is en dat het een eerbetoon is aan de “nobele, dappere en trotse indianen”. De Cherokee’s hebben geen veren op hun hoofd meer, maar nu dus wel in hun reet.

Helaas voor de autofabrikant zijn de indianen niet heel erg ingenomen met dit ‘eerbetoon’. Jeep is echter meer dan bereid in gesprek te gaan met Hoskins. Wie weet zitten de Cherokee’s en de mensen van Jeep dus straks gezellig een vredespijpje te roken.