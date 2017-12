Mitsubishi slijpt ASX fijn en hangt er een prijskaartje aan

Doe je sportieve Asics aan en ga rollen in een ASX.

Het is nog niet zo lang geleden dat we schreven over het feit dat Mitsubishi de ASX wat geretoucheerd heeft. De kleine crossover werd onder andere voorzien van het nieuwe familiegezicht van het merk, met de Dynamic Shield grille.

Iets meer dan een jaar later hebben de Outlander-bouwers echter nóg eens kritisch gekeken naar de ASX en hier en daar wat dingen aangepast. Aan de buitenkant zit er nu nog een extra chromen sierstrip tussen de koplampen en de LED-dagrijverlichting is in een andere vorm gegoten. Op haast Duitse wijze is er zelfs een exterieurkleur aangepast: Sterling Silver vervangt het iets minder heldere Cool Silver.

De grootste wijzigingen vind je echter terug aan de binnenkant. Mitsubishi is daar helemaal losgegaan met soft touch materialen en contrastrerende stiksels om de boel wat op te waarderen. De zintuigen van de ASX-rijder worden verder verwend door een verbeterde geluidsisolatie, waardoor je nare geluiden van banden en mensen buiten de auto minder goed hoort.

Dat de ASX meegaat in de vaart der volkeren, blijkt ook uit de nieuwe snufjes die de instap-SUV vanaf volgend jaar krijgt. De Connect Pro en Intyle uitvoeringen krijgen een 7″ touchscreen met Apple CarPlay, zodat je je smartphone aan je Mitsu kan linken. Verder zijn er veiligheidsdingetjes als Forward Collision Mitigation (FCM) en Lane Departure Warning (LDW).

Ondanks de verbeteringen blijft de ASX een relatief voordelige optie voor crossover-adepten. De vanafprijs (vanaf 1 januari) bedraagt 21.490 Euro voor het instapmodel. Een ASX met alle toeters en bellen kost je uiteraard wel wat meer. De Connect Pro mag mee voor 26.490 Euro, de meest luxe Instyle voor 29.450 Euro.