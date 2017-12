Deze Lexus LC is bij de kladden gepakt door LB

En het resultaat verdient wat ons betreft minimaal een cameo in Fast & Furious Tokyo Drift II.

De Japanse tuner Liberty Walk, ook wel bekend als LB Performance, heeft zich vergrepen aan een product van eigen bodem. Dat deden ze laatst ook al met de Honda NSX, die wonder boven wonder níet voorzien werd van de handtekening van tuner: popnagels.

Na deze korte opleving zijn de Aziatische gekkies echter weer in hun oude patroon vervallen. Onlangs zagen we al een M4 met popnagels voorbijkomen en nu hebben ze dus een Lexus LC (rijtest) in de wangen geprikt. Het is makkelijk te haten op het resultaat. Origineel is het allemaal al lang niet meer. Zelfs de ducktailesque spoiler achterop de kont doet denken aan de gepimpte Ferrari 458 waarmee Liberty Walk faam vergaarde. Desalniettemin gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat er toch wel weer een erg dikke bolide staat, in mijn ogen.

De brede wielkasten, de deep dish velgen, de blauwe eindpijpen, de joekelig grote hoeveelheid negatief camber: de chique LC is succesvol omgebouwd tot een rijstraket eerste klas. Mensen met een gepimpte MR2 zullen je met liefde in de armen sluiten bij de volgende illegale straatrace.