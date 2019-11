Mitsubishi vernieuwt de spotgoedkope Space Star

Kijk, dat is nog eens een geslaagde opfrisbeurt!

Er was een tijd dat Mitsubishi in elk gaatje van de markt wel een aanbieding had. Terreinwagens, busjes, luxe sedans (Sapporro!), rallyspecials, MPV’s, sportwagens en ga zo maar door.

Tegenwoordig is het gamma behoorlijk uitgedund en concenteert Mitsubishi zich met de ASX, Eclipse Cross en Outlander voornamelijk op crossovers. Op zich zit daar wel logica achter. Mitsubishi heeft er al heel lang ervaring mee en waarom het modelaanbod 80% groter maken als dat slechts 20% meer verkopen oplevert?

Een uitzondering daarop is de Mitsubishi Space Star, die buiten Europa Mitsubishi Mirage heet. Deze kleine auto is op veel markten een van de goedkoopste die je kunt krijgen, maar gek genoeg niet de kleinste. De auto koppelt B-segment ruimte voor een A-segment prijs. Voor de Thailand International Motor Expo aan het einde deze maand neemt Mitsubishi de opgefriste Mirage en Attrage mee. Die laatste is dezelfde auto, maar dan de sedanversie.

Mitsubishi heeft de auto een flinke facelift gegeven. Aanvankelijk was het een nogal incognito verschijning, maar deze heeft het nieuwe familiegezicht en eerlijk is eerlijk: het is er enorm op vooruit gegaan. Dat geldt al helemaal voor het interieur. Dat was niet al te fraai afgewerkt met vrij harde en goedkoop aandoende plastics. Let wel: de Mirage/Space Star ís een goedkope auto, dus die prijs moet ergens vandaan komen. Toch is het goed om te zien dat Mitsubishi het heeft weten op te frissen met fraaiere materialen en betere afwerking.

In technisch opzicht is er nog niet veel te melden. Naar alle waarschijnlijk zal het bij de bekende driecilinders met 71 (de 999 cc) of 80 pk (1.193 cc) blijven. Groot USP is altijd de prijs geweest: 12.460 euro is niet veel geld voor een dergelijke auto, zeker niet als je er rekening mee houdt dat er meer dan 3 mille aan BPM taks zit. Zo’n driecilinder budget familieauto is natuurlijk een rijdende natuurramp. Gelukkig doet de overheid aan keihard aanpakken.