Helemaal officieel: Ford Mustang Mach-E

Eindelijk een Mustang met weinig BPM.

We hadden ‘m al een tijdje verwacht en hij is er nu eindelijk: de Ford Mustang Mach-E. Volgens Ford is het een uitbreiding op het Mustang gamma. Daar komen we nog even op terug, maar het in elk geval een heel interessante Mustang voor Nederland ditmaal. Omdat het een elektrische auto is, wordt de Mustang Mach-E niet enorm gestraft met een torenhoge BPM-taks.

Dan moet je absoluut geen coupé of cabriolet wensen, want de Mustang Mach-E is altijd een vijfdeurs SUV. Volgens Ford was daar de meeste vraag naar. Als we kijken naar wat de concurrentie doet (EQC, e-tron, I-Pace) dan is dat geen vreemde gedachte.

De Mustang zal leverbaar worden met verschillende aandrijflijnen. Zo is er een ‘standard range’ (75,7 kWh) en een ‘extended range’ (98,8 kWh) accupakket. Ook is er keuze tussen achterwiel- of vierwielaandrijving. De maximale actieradius is 600 km volgens de WLTP, een serieus hoog aantal kilometers. Kies je voor het grote accupakket inclusief vierwielaandrijving, dan heb je 337 pk tot je beschikking. De leukste is de Mustang GT, die heeft 465 pk en 830 Nm te verdelen en knalt dankzij tractie op alle wielen in minder dan 5 seconden naar 100 km/u. Welke configuraties er precies mogelijk zijn, vermeld Ford nog niet.

Wat Ford wél zegt is dat er drie verschillende rijmodi zijn: Whisper, Engage en Unbridled. Lekker Amerikaans. Het is deels een gimmick, deels een echte feature. Zo past de besturing zich aan de rijmodus aan. Het gimmick gehalte zit ‘m in het feit dat het ‘geluid’ en de verlichting zich ook aanpassen aan de rijmodus. De Mustang Mach-E is voorzien van MagneRide, adaptieve dempers die zich aan de rijomstandigheden kunnen aanpassen.

In het interieur is de Mustang Mach-E ook ver verwijderd van het originele Mustang concept. Aan de andere kant ziet het er gaaf en futuristisch uit. Net als bij een Tesla domineert het centrale scherm op het dashboard. Het is met 15,5 inch ietsje groter dan het scherm in de Tesla Model-E en iets kleiner dan het scherm van de nieuwste MacBook Pro. Een verschil met de Model 3 is dat het scherm verticaal staat. Het systeem is voorzien van de nieuwe generatie SYNC, het infotainment systeem van Ford. Over het interieur gesproken: de kofferbak is 402 liter groot en als je de banken neerklapt staat er 1.420 liter tot je beschikking. Het is de eerste Mustang die plaats biedt aan vijf personen.

Die personen kunnen allemaal hun benen strekken als er getankt moet worden. Dat gaat overigens telkens sneller bij elektrische auto’s. Ford is medeoprichter van het IONITY initiatief. IONITY werkt hard aan een ‘Tesla-esque’ netwerk van snellaadstations met als piece de resistance 150 kW laadvermogen. Daarmee kun je in 10 minuten tijd in het gunstigste geval precies 93 kilometer aan ‘range’ bijtanken. Mocht je 38 minuten de tijd hebben, komt dat gunstig uit, want dat is precies de tijd die je nodig hebt om van tien naar tachtig procent te laden.

Dan resteert het antwoord op de vraag: is het een echte Mustang? Daarvoor moeten we er natuurlijk mee rijden voor een goede ervaring, maar qua concept niet direct een Mustang. De Mustang was en is een sportieve en bereikbare coupe (of cabriolet). Ford gaat prat op het ‘rebelse karakter’ van de Mustang, maar de deze Mach-E is misschien wel de meest conformistische Mustang ooit gebouwd. Nu is het wachten op de Shelby uitvoeringen en de eerste tuner die er een V8 in lepelt.