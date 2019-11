Betaal 452.000 euro voor deze perfecte Supra

Valt best mee voor zo'n rijdende legende?

Het is waarschijnlijk een bekende voor de meeste lezers: Doug DeMuro. Het is een van de grotere namen op YouTube als het op auto’s aankomt. Wat hij doet is simpel: hij pakt een interessante auto of een crossover, vertelt over alle quirks en features, dan gaat hij ermee rijden en geeft hij de auto een Doug Score.

Nu heeft de beste man veel ervaring in de automotive sector en geeft hij ook marktvoorspellingen. Zo hield hij een tijdje geleden een betoog dat Japanse sportwagens niet in waarde toe gaan nemen. Volgens de Amerikaanse oud-porsche medewerker ging dat niet gebeuren. Ze zijn niet bijzonder genoeg, er zijn er teveel van gebouwd en men wel een prestigieuze badge. Nu heeft de beste man vaak gelijk, maar waarschijnlijk heeft ‘ie deze stijging niet zien aankomen: bijzondere Japanse auto’s worden namelijk wél duurder.

Een voorbeeld is deze Toyota Supra van de A80-generatie. Een goed en origineel exemplaar is behoorlijk prijzig tegenwoordig, maar de meest recente ontwikkelingen lieten al zien dat de prijzen naar het ridicule gaan. Welnu, het wordt nog erger: deze Supra is officieel kneiterduur. De youngtimer staat namelijk te koop voor de lieve som van 499.999 dollar. Dat is meer dan 452.000 euro. Voor een Supra!

Nu zijn er veel Supra’s gebouwd, maar de ene Supra is de andere niet. Er zijn voldoende exemplaren zonder turbo’s (zoals de Supra GZ, SZ en SZ-R) en ook veel exemplaren zijn uitgerust met een automaat. De Supra die je wilt is deze, een Twin Turbo met de beroemde 2JZ-motor, gekoppeld aan de handgeschakelde Getrag zesbak. De configuratie is niet spannend: Quicksilver met zwart leer.

Het belangrijkste is echter de staat. De auto komt van de eerste eigenaar en heeft er in de afgelopen jaren slechts 37.257 mijlen mee gereden. Dat is ongeveer 59.960 km. Nu ziet de auto er waanzinnig fraai uit, maar een half miljoen? Is dat serieus? Nou, nee: eigenlijk niet. Dit soort prijzen komt af en toe vaker voor vanwege verzekeringsredenen. Naar het schijnt moet je in de VS een auto ook echt in de verkoop hebben staan om hem te kunnen verzekeren op de bedrijfsvoorraad. Soms staat zo’n auto in consignatie of is het een welkome winkeldochter (in Nederland kennen we ook een dergelijke voorwaarde), dan worden er weleens bizarre prijzen gevraagd, zodat de auto niet te snel verkocht wordt. Daarbij is het goed voor alle publiciteit (graag gedaan) en mocht iemand een ton van de prijs af weten te dingen, dan betaalt ‘ie alsnog veel te veel. Maar één ding staat vast: Japanse sportauto’s (mits in de juiste specificatie) worden prijziger. Eindelijk.