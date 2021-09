Gespot: deze BMW M4 is echt volledig origineel

Nee, dit is geen aftermarket tupperware.

Voor de meeste generaties van de M3 gold dat je met een ingetogen kleur betrekkelijk anoniem door het leven kon gaan. De liefhebber herkent een M3 natuurlijk in één oogopslag, maar de leek zag gewoon een BMW. Dat is met de nieuwe M3 en M4 verleden tijd. Deze laten heel duidelijk zien wat ze in huis hebben.

Dat geldt zeker voor het exemplaar dat je hier op de foto’s ziet. Deze M4 is namelijk helemaal niet te missen. Dat komt door de kleur, maar ook zeker door de carbon fiber accessoires. De vraag is: van welke tuner zijn deze afkomstig? AC Schnitzer? Of zou het toch Manhart zijn?

Het antwoord zal je wellicht verbazen (tenzij je de titel hebt gelezen), maar deze toevoegingen zijn allemaal afkomstig van BMW zelf. Er is dus niets aftermarket aan deze M4, dit zijn allemaal gewoon M Performance Parts.

De accessoires zijn discutabel, maar dat neemt niet weg dat de kleur wel lekker is. Het gaat om Toronto Red, een kleur die natuurlijk meteen doet denken aan het rood van de originele M3. Die overigens ook een spoiler had. Ergens is deze M4 dus heel erg historisch verantwoord.

Ondanks het Duitse kenteken is deze auto gewoon gespot op Nederlandse bodem. In Assen om precies te zijn. Gezien de stickers gaat het waarschijnlijk om een demoauto van een Duitse dealer. Als uithangbord is deze opvallende M4 in ieder geval uitstekend geschikt.

Foto’s: @bartsmid