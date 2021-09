Dit is de opvallendste Ford Ka van Marktplaats

Weer eens wat anders dan een Polo Harlekin: een Ford Ka Mondriaan.

De huidige Ford Ka heeft een buitengewoon generiek en nietszeggend design. Sterker nog: waarschijnlijk weet je niet eens hoe de Ford Ka er tegenwoordig uit ziet. Dat was bij de eerste Ford Ka wel anders. Deze was ontworpen volgens de New Edge-filosofie en had juist een heel origineel design.

Het New Edge-design oogt misschien niet meer zo fris als het ooit in de jaren ’90 deed, maar dat neemt niet weg dat de Ford Ka nog steeds een uniek autootje is. Op Marktplaats kwamen we een exemplaar tegen dat pas écht uniek is. Deze is namelijk omgetoverd tot een rijdend Mondriaan-kunstwerk. Alhoewel Piet Mondriaan zich ongetwijfeld om zal draaien in zijn graf, gezien de vele ronde lijnen.

Je denkt misschien dat dit een wrap is, maar niets is minder waar: de auto is volgens de verkoper in deze kleuren gespoten. De originele kleur is trouwens geel, wat al snel duidelijk wordt als je het interieur bekijkt.

Het precieze verhaal achter deze bijzondere kleurstelling is niet bekend. Ford heeft zelf diverse uitvoeringen gemaakt in samenwerking met Nederlandse kunstenaars (bijvoorbeeld de Ka Appel), maar een Ka Mondriaan was daar niet bij. Het feit dat Mondriaan al in 1944 is overleden zal daar vast iets mee te maken hebben.

De verkoper meent in ieder geval iets bijzonders in handen te hebben, want hij prijst de auto aan met kreten als ‘UNIEK!’ en ‘MUSEUMSTUK’. Mochten hoofdletters je niet over de streep halen: de verkoper vergeet ook niet te vermelden dat Mondriaan algemeen wordt gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst. Dat mag ook gezegd worden.

Zoals het een echt kunstwerk betaamt is de prijs op aanvraag. In de advertentie staat dan weer wel dat je kunt bieden vanaf €1.500. Mondriaan-liefhebbers die niet al te rechtlijnig zijn weten dus wat ze te doen staat.