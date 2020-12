Model S blijkt schadebak, Tesla moet klant 140k betalen - Autoblog.nl

Tesla maakte zich in China schuldig aan Jet Cars-praktijken.

Tesla heeft als nieuwkomer op de automarkt een verpletterende indruk gemaakt, maar het Amerikaanse merk is niet op alle vlakken even indrukwekkend. Nu houden de Amerikanen er sowieso een andere standaard op na dan Europeanen en Aziaten, maar Tesla heeft toch echt serieuze issues met de bouwkwaliteit.

Occasion

Ja, er zijn heel veel Tesla’s en ja, incidenten worden breed uitgemeten, maar toch horen we verhalen over slordigheden toch net iets te vaak. Onlangs was het weer raak in China. Een man kocht daar voor omgerekend €47.758,44 een tweedehands Model S P85. Niet via een louche occasionboer, maar via de officiële website van Tesla welteverstaan. Dat was echter geen garantie voor een goede aankoop, zo blijkt uit een bericht van de nieuwssite Sina.

Problemen

Hoewel op de website van Tesla stond dat de auto geen noemenswaardige schade had, liep de Chinese eigenaar iedere keer tegen problemen aan. Het ging om serieuze zaken als falende remmen, wat bijna resulteerde in een ongeluk. Bij nadere inspectie bleek dat er aan de C-stijl en het achterspatbord het nodige snij- en laswerk verricht was. In het Chinese artikel wordt ook nog gesproken over ‘seksueel letsel’, maar we vermoeden dat Google Translate ons daar even in de steek laat. Enfin, de beste man was niet geamuseerd – om het even in goed Nederlands te zeggen – en besloot Tesla aan te klagen.

Schadevergoeding

De rechter in Beijing stelde de man in het gelijk en oordeelde dat Tesla een schadevergoeding van €1,1 miljoen yuan moet betalen. In euro’s is dat een iets kleiner bedrag (€143.375), maar dat is alsnog bijna een ton meer dan de Chinees voor de auto betaald had. Daarnaast wordt de aankoop teruggedraaid en krijgt hij dus ook het aankoopbedrag terug.

Volgende auto

Het lijkt er dus op dat de man hier een mooi slaatje uit heeft kunnen slaan. Je zou zelfs kunnen zeggen: een Teslaatje. Hij krijgt namelijk genoeg geld om een splinternieuwe Model S te kopen. We hebben alleen zo’n vermoeden dat hij voor zijn volgende auto elders gaat shoppen.

Hoger beroep

Wat Tesla betreft is de kous hiermee nog niet af. Ze bevestigen het nieuws tegenover Bloomberg, maar zijn het niet eens met de Chinese rechter. Tesla gaat daarom in hoger beroep.