Ferrari CEO Louis Camilleri stapt onverwachts op - Autoblog.nl

De 65-jarige Louis Camilleri gooit het bijltje erbij neer.

65 jaar: het was altijd de pensioenleeftijd in ons land. Mooi was die tijd. Inmiddels is deze leeftijd wat opgeschroefd, maar in Italië ligt deze grens nog wel op 65. Ferrari CEO Louis Camilleri heeft deze leeftijd bereikt en heeft nu besloten dat het welletjes geweest is.

Onverwacht

Dit bericht komt tamelijk onverwacht, ook voor Ferrari zelf. Louis Camilleri heeft gisteren namelijk laten weten per direct al zijn functies neer te leggen vanwege ‘persoonlijke redenen’, die niet verder gespecificeerd worden. Dat betekent dat hij ook zijn bestuursfunctie bij Philip Morris heeft opgezegd. Camilleri had onlangs het coronavirus opgelopen en was nog herstellende daarvan. Volgens een woordvoerder van Ferrari was dat echter niet de hoofdreden voor het plotselinge vertrek van Camilleri.

Marcchione

De Egyptenaar stond sinds 2018 aan het roer bij Ferrari. Hij trad daarmee in de voetsporen van wijlen Sergio Macchione. Die was dat jaar op 66-jarige leeftijd in het harnas gestorven. Lang heeft Camilleri dus niet de scepter gezwaaid over Ferrari, maar hij was al wel sinds 2015 lid van het bestuur.

Succesvol

Onder Camilleri’s bewind maakte Ferrari zijn meest succesvolle jaar ooit mee. De remmen gingen namelijk los en in 2019 verkocht het merk voor het eerst meer dan 10.000 auto’s. Die waren goed voor een winstmarge van maar liefst 33,7%. De absolute winst was €1,38 miljard. Op sportief vlak kon Ferrari in 2019 ook nog goed meekomen. Over het huidige seizoen zullen we het maar niet hebben. Tijdens de periode dat Camilleri de scepter zwaaide over Ferrari bracht het merk vier nieuwe modellen uit: de F8 Tributo, de Monza, de Roma en de SF90. De échte vruchten van zijn werk moeten we waarschijnlijk nog te zien krijgen.

Elektrificatie

Bij Ferrari zijn ze de afgelopen twee jaar ongetwijfeld bezig geweest met het vraagstuk in hoeverre ze hun auto’s moeten elektrificeren. De eerste twee hybrides hebben we al gezien, namelijk de LaFerrari en de SF90. Als het aan Camilleri lag gaat Ferrari voorlopig niet verder dan dat. Hij zei vorige maand nog dat Ferrari nooit 100% elektrisch gaat worden en hij verwachtte ook niet meer mee te maken dat Ferrari’s 50% elektrisch worden. Het is nu de vraag of zijn opvolger er ook zo over denkt. Waarschijnlijk niet.

Opvolger

Uiteraard is Ferrari nu niet opeens stuurloos: John Elkann neemt tijdelijk de honneurs waar. Naast bestuursvoorzitter is hij nu dus ook CEO van Ferrari, totdat er een passende opvolger is gevonden voor Louis Camilleri.