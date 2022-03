Aston Martin wil eigen motoren gaan maken

Aston Martin Racing wil eigen motoren gebruiken binnenkort.

Het V6 Turbo-hybride-tijdperk is niet al te best geweest voor de Formule 1. Qua spektakel is er op auditief gebied minder te beleven. Ja, het zijn maar ‘vroem-vroem’ geluiden, maar wanneer je in het echt het geluid van zo’n schreeuwende V10 hebt gehoord, is al het andere geluid aan een stofzuiger. Of, zoals Randy Marsh zou zeggen, Steamy Ray Vaughan.

Daarnaast heeft het ook gezorgd voor een paar hele saaie jaren. De V6 turbo van Mercedes was extreem goed. Dat hebben ze perfect gedaan, bij Das Haus. Honda was enkele jaren in ernstige vormcrisis (samen met McLaren), Renault had de betrouwbaarheid niet voor elkaar en Ferrari moest wel een beetje valsspelen om op zijn minst mee te kunnen doen. Zo kon Mercedes redelijk onbedreigd de titels binnen hengelen.

Aston Martin wil eigen motoren ontwikkelen

Dat wil Aston Martin Racing eigenlijk ook wel, zo meldt Formula 1. Die hebben ook een coureur die wel een paar wereldtitels mag gaan winnen en daarbij een dominante motor goed kunnen gebruiken.

Op dit moment maakt Aston Martin gebruik van de aandrijflijn plus achterasconstructie van Mercedes. Niet dat daar iets mis mee mee is, maar je kan daarmee Mercedes uiteindelijk nooit verlsaan. Volgens Andrew Green kijkt Aston Martin nu serieus naar de mogleijkheden om een eigen motor te ontwikkelen.

Op dit moment zijn de reglementen qua motoren bevroren tot 2026. Echter, daarna komen er compleet nieuwe regels. Green wil het liefste vanaf dat moment (2026 dus) instappen met een nieuwe motor die in eigen beheer ontwikkeld is.

Rijke sponsor

Aston Martin heeft niet alleen de puissant rijke Lawrence Stroll als eigenaar, maar met Aramco als sponsor hebben ze een zeer vermogende geldschieter die het niet erg vindt dat er nog geïnvesteerd wordt in verbrandingsmotoren.

Aston Martin zou daarbij dezelfde weg kunnen bewandelen als Red Bull. Dat betekent dat ze het nu nog enkele jaren uitzingen met de bestaande motoren en dan in 2026 aan de start verschijnen met een blok van eigen fabrikaat. Het is natuurlijk bijna onmogelijk dat Mercedes ook dan nog steeds dominant is, mits ze überhaupt nog meedoen.

Op dit moment is het best treurig gesteld qua motoren. Alpine is de enige die gebruik maakt van Renault-motoren. De Ferrari-motoren worden naast Ferrari gebruikt door twee achterhoede-teams: Alfa Romeo en Haas. Honda is onlangs uit de F1 gestapt, dus Red Bull en Alpha Tauri moeten zelf de motor doorontikkelen. De rest gebruikt Mercedes-motoren.

