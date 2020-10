Volkswagen schopt prijs Caddy onder de 15 mille - Autoblog.nl

De Volkswagen Caddy heeft er een nieuwe instapper bijgekregen met een prijs onder de 15.000 euro.

Met de introductie van de Volkswagen Caddy prijzen werd al bekend dat er een voordeligere variant zou komen. In eerste instantie was de goedkoopste uitvoering er vanaf 17.700 euro ex BTW. We hebben het dan over de 2.0 TDI met 102 pk. Volkswagen Bedrijfswagen beloofde een voordeligere instapper en vandaag is die variant dan hier.

Zo gelikt als de Caddy op de persplaatjes oogt, zo saai is de kleine bestelbus op deze foto’s. Maar daar is de prijs dan ook naar. De Volkswagen Caddy als Economy Business is er vanaf 14.700 euro. Dat scheelt enkele duizenden euro’s in vergelijking met de instapper van voorheen. Je hebt nog altijd een 2.0 TDI, maar levert in op vermogen. Er blijven nog maar een schamele 75 pk’s over, met een koppel van 250 Nm. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Helemaal uitgekleed is deze Caddy nu ook weer niet. Je hebt nog altijd een digitaal scherm voor je neus, heb je snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en elektrisch verstelbare spiegels.

Beschikbaarheid en concurrentie

Volkswagen Bedrijfswagen verwacht deze goedkoopste variant van de Caddy eind dit jaar in de showroom. Is de Volkswagen Caddy met een prijs van 14.700 euro de voordeligste? Nou, nee. De Peugeot Partner in goedkoopste dieselvorm is er bijvoorbeeld vanaf 14.340 euro ex BTW en dan heb je een 75 pk 1.5 motor. Een Renault Kangoo met een 80 pk dieselmotor kost 14.099 euro. En een derde concurrent in vorm van de Ford Transit Connect met 75 pk kost je 14.275 euro. Kortom: de Caddy is goedkoper geworden, maar zeker niet de goedkoopste.