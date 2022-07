Officieel: dankzij EU zijn nieuwe auto’s niet meer interessant

Het is gedaan, je hebt je kansen gehad. Door EU regelgeving zijn splinternieuwe auto’s vanaf nu officieel niet meer interessant.

Voor het ouderwetse benzinehoofd was het al een tijdje moeilijk om nog aan je fix te komen met nieuwe auto’s. Amechtige turbotorretjes die nauwelijks overweg kunnen met de kilo’s aan partikelfilters die ze meetorsen, elektrische wasdrogers op wielen, daar wordt de dino niet vrolijk van. Maar…Het kon natuurlijk nog wel. De Porsche 911 GT3 bestaat bijvoorbeeld nog. En wie weet, zo’n Audi A6 e-tron, misschien zou het wel wat kunnen worden. Oké, de plofmotor moet je missen, maar het design en de RWD zouden veel goed kunnen maken.

Volgetankte Mercedes

Doch helaas, waar vrijheid ooit een volgetankte Mercedes was, is het feest nu (bijna) helemaal over. Vanaf gisteren is namelijk officieel de wetgeving ingegaan dat nieuwe auto’s verplicht voorzien moeten zijn van een big brother is watching you-esque black box. Deze houdt niet alleen al je weggedrag bij, van waar je rijdt tot hoe je rijdt (hoeveel gas je geeft, hoe hard je remt, hoeveel toeren je maakt et cetera), maar remt je ook automatisch af als je ietsje te hard gaat.

ISA

Het laatste noemt de EU een Intelligent Speed Assistance system (ISA). Het maakt gebruik van GPS en snelheidscamera’s om te bepalen of een auto de maximumsnelheid in dat gebied overschrijdt. Is dat het geval, dan ‘vraagt’ het ​​de bestuurder (middels een irritant geluidsignaal) om te vertragen. Doet de bestuurder dat echter niet, dan drukt de Terminator het systeem ‘voorzichtig’ het rempedaal in en vermindert het automatisch ‘de voortstuwing van de motor’. Dat wordt dus een frustrerende rit naar het ziekenhuis als je hoort dat je geliefde op het punt staat haar (m/v/i) laatste adem uit te blazen.

Nanny State

Volgens de nanny state EU is deze enorme inperking van persoonlijke vrijheid en privacy noodzakelijk om ongelukken te voorkomen. Primair wordt de data ‘alleen’ met autoriteiten gedeeld in het geval van een crash, maar we weten natuurlijk hoe het werkt met dit soort systemen. Overigens heeft de EU ook verplicht gesteld dat auto’s verplicht voorzien zijn van technische voorbereiding op een alcoholslot. In dat geval laat het de implementatie daarvan (voor nu) aan de lidstaten. In 2014 zette het Gerechtshof in Den Haag nog een dikke vette streep door een verplicht alcoholslot voor alcomobilisten. Doch dat was toen en dit is nu.

Kan vluchten nog, of niet meer?

Enfin, mocht je enig belang hechten aan autonome zelfbeschikking, zijn nieuwe auto’s vanaf nu dus officieel niet meer interessant. Althans, nieuwe modellen niet. Modellen die al op de markt zijn, ontspringen de dans nog heel eventjes. Maar in 2024 gaan ook zij voor de bijl en is de enige overgebleven optie emigratie. Maar dan niet naar Zwitserland, want daar worden de regels ook doorgevoerd. Naar welk land vlucht jij binnenkort met je digitale paspoort op zak? Laat het weten, in de comments!