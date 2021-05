Opel Manta GSe ElektroMOD is officieel een hebbedingetje - Autoblog.nl

Opel heeft officieel het doek getrokken van de Manta GSe ElektroMOD. Vanuit alle hoeken kunnen we de elektrische auto goed bekijken.

Wat drinken ze daar bij Stellantis? Eerst was het Peugeot die de wereld een stukje mooier maakte met de e-Legend. Nu trekt Opel het doek van de Manta GSe ElektroMOD. Beide auto’s hebben gemeen dat ze er ontzettend goed uitzien, maar niet verkocht gaan worden aan consumenten.

De Manta die je op de foto ziet is de enige en blijft ook de enige. Het is een one-off project van de Duitse autofabrikant om onder meer het GSe label onder de aandacht te brengen. Ook staat het merk stil bij 50 jaar Manta. Zuur dat er maar eentje is, want deze elektrische coupé wil je toch gewoon hebben?! Twee maanden geleden had Opel al een teaser van dit model, nu is het nieuws officieel.

Handbak

En daarmee kunnen we ook wat meer vertellen over de aandrijflijn van de elektrische auto. Voor zover dat er toe doet bij een one-off. De Opel Manta GSe ElektroMOD is uitgerust met een 147 pk sterke elektromotor. Deze motor levert 225 Nm aan koppel. Opvallend is dat er niet gekozen is voor een automatische tranmissie, maar een handmatige versnellingsbak met vier verzetten. Er is wel een automatische stand. Dan moet je de auto in z’n vierde versnelling zetten en laten. Maar dat ga je nooit doen. Want er is verdikkeme maar één Manta GSe ElektroMOD.

Het accupakket bestaat uit een 31 kWh groot lithium-ion batterij. De opgegeven actieradius is 200 kilometer. Dat is niet zo denderend. De batterij volledig opladen is in minder dan vier uur gedaan.

Allemaal leuk en aardig, dit hebbedingetje. Misschien dat in een parallel universum elektrische coupé’s wel verkopen. In onze wereld zijn elektrische crossovers en SUV’s die de dienst uitmaken. En daarmee krijgen we niet zulke toffe dingen, zoals deze Opel Manta GSe ElektroMOD. Snik.