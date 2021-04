Opel Manta GSe brengt icoon naar het heden - Autoblog.nl

De Opel Manta is terug, in dit geval als elektrische GSe jonguh!

Oké Opel. Niet met ons gevoel spelen. De Duitse autofabrikant geeft ons nu de geheel nieuwe Opel Manta GSe en dan willen we een productiemodel ook. Of het inderdaad zo gaat lopen is altijd weer afwachten. In dit geval staat het design van de nieuwe Manta centraal.

De Opel Manta GSe ElektroMOD is het werk van ontwerpers, 3D-modellers, ingenieurs, technici, monteurs en product- en merkexperts die samen tot dit resultaat zijn gekomen. Heel veel meer concrete informatie kunnen we je ook niet vertellen, omdat het merk er zelf niet heel veel over deelt. De e van GSe staat voor elektrisch en MOD staat voor modificaties en een moderne levensstijl. Afijn. Dat GSe label gaan we natuurlijk nog veel vaker zien op toekomstige elektrische modellen Opel. Het is het begin van iets nieuws.

Het automerk benadrukt dat dit slechts een teaser is. Zo zijn er bijvoorbeeld geen foto’s van de achterkant van de auto vrijgegeven. Op 19 mei komt Opel met alle informatie over de Manta GSe naar buiten. Hopelijk krijgen we dan wel te weten dat de autofabrikant precies van plan is met het terugbrengen van een icoon. Binnenkort bij de Opel dealer?