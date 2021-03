BMW presenteert iDrive 8 nu helemaal - Autoblog.nl

We konden iDrive 8 al zien op de plaatjes van de iX, maar nu doet BMW alle details uit de doeken.

De afgelopen twintig jaar zijn de criteria waarop een auto beoordeeld wordt behoorlijk veranderd. Een goed functionerend en makkelijk te bedienen infotainmentsysteem is bijvoorbeeld steeds belangrijker geworden. Zoiets kun je wel aan de Duitsers overlaten. De Duitse premiummerken lopen voorop als het om infotainment gaat.

BMW’s iDrive bestaat alweer twintig jaar. In 2001 debuteerde het systeem met de draaiknop op de 7 Serie E65. Toen moest je nog op een minuscuul schermpje loeren. Door de jaren heen is het systeem stapsgewijs steeds geavanceerder geworden. Nu is het tijd voor de volgende stap: iDrive 8.

We hebben al een idee kunnen krijgen van iDrive 8, want het was in november al te zien op de beelden van de BMW iX. Het was toen echter vooral het exterieur dat de tongen los maakte. Vandaag presenteert BMW het nieuwe iDrive-systeem officieel, met alle ins en outs.

Eerst even over de hardware: in de iX is het iDrive-systeem te bedienen op een groot gebogen scherm, het BMW Curved Display. Hierop worden een 12,3 inch instrumentarium en een 14,9 inch groot centraal display gecombineerd. Mocht je bang zijn dat BMW overstapt naar puur touchscreen: dat is niet het geval. Het merk houdt de iDrive-knop – die zich inmiddels wel bewezen heeft – in stand. Deze wordt aangevuld met een aantal aanraakgevoelige knoppen op de middenconsole. Verder zijn er weinig knoppen te vinden in het interieur van de iX.

De achtste generatie iDrive krijgt een nieuwe look en nieuwe lay-out zodat alles er weer strakker en moderner uitziet. Tegelijkertijd heeft BMW geprobeerd alles overzichtelijker te maken. Dat lijkt aardig gelukt te zijn. Dat is niet alleen te danken aan de interface, maar ook aan het feit dat het scherm in de iX zo groot is. Je kunt kiezen voor meerder lay-outs, met meerdere elementen te gelijk in beeld of één element full screen.

De spraakassistent is ook weer een stukje slimmer geworden. Omdat BMW Intelligent Personal Assistant niet zo persoonlijk klinkt kun je haar nu ook een naam geven. Daarbij moet je wel oppassen dat je niet in een Her-achtige situatie terechtkomt. Je bent gewaarschuwd.

iDrive denkt ook met je mee. Onder de noemer BMW ID doet het systeem suggesties op basis van veelvoorkomende situaties. Daarbij kan je wellicht een Big Brother-gevoel bekruipen, maar het zal vast handig zijn. Persoonlijke instellingen kunnen ook opgeslagen worden, zodat de instellingen meteen aangepast zijn aan de bestuurder of overgeheveld kunnen worden naar een andere BMW.

De interface van de nieuwe generatie iDrive ziet er in ieder geval gelikt uit. Of het ook prettig werkt? Daar gaan we achter komen als we voor het eerst in een iX kunnen zitten. De marktintroductie van de iX – en daarmee iDrive 8 – staat gepland voor eind dit jaar. De i4 zal daarna de eerstvolgende BMW zijn met het nieuwe systeem.