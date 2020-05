Moederdag vergeten? Scoor deze snoepjes op Marktplaats!

Voor jullie moederdag-vergeters heeft Marktplaats een puike oplossing.

Tsja, het is ook een hele toer tegenwoordig als je net wil doen alsof je empathie hebt. Al die speciale data die je moet onthouden, man man man. En dat allemaal dankzij dat vermaledijde kapitalisme dat jou dwingt je moeder en/of je betere helft weer een cadeautje te geven. Alsof er een geldboom achter in de tuin staat zeg. Hoe kan je jezelf nou ooit trakteren op die blubberdikke Porsche op deze manier.

Het ergste is als je zo’n datum vergeet. Je weet wel, dat het op een gegeven moment middag wordt en je wat priemende ogen op je ziel voelt. Dat je je vertwijfeld gaat afvragen wat er nu weer loos is. En dan zie je die melding op je telefoon terug van drie dagen geleden. Tsja, die herinnering via je kalender, die was je in de drukte alweer vergeten. Nu kom je niet meer weg met een bosje bloemen, noch met een Max Verstappen pet waarvan je weet dat je ‘m uiteindelijk zelf gaat dragen. Nee, nu moet het echt duur worden.

Snel Marktplaats aanslingeren dan maar. Misschien helpt iemand je nog uit de brand voor een zacht prijsje. En jawel! Als we ‘moederdag’ intoetsen in de rubriek auto’s komen er drie bleppers voorbij. Je moeder (van je kinderen) zal je ongetwijfeld vergeven als je hier een strik om doet. Of nou ja, in sommige gevallen meer dan anders misschien. Een bloemlezing.

1. Nissan Micra 1.6 CC Het ultieme moedersdag cadeau

Niks schreeuwt jouw waardering naar de ontvanger van dit cadeau meer dan een Nissan Micra CC. Dit is namelijk duidelijk een cadeau dat je niet geeft omdat je het eigenlijk zelf graag wilt hebben. Deze unit met een onbekende kilometerstand heeft nieuwe voorbanden en een nieuwe accu. Verder staat er niks bij, behalve de prijs. Die bedraagt 2.750 Euro.

2. Citroën C1 1.0 e-VTi Shine MOEDERDAG DEAL!

Niks schreeuwt ik wil dat jij mijn boodschappen doet meer dan deze gerse C1 uit 2015 met 46.000 kilometer ervaring. De benaming van het model zegt het al, deze C1 is om te shinen bij de lokale Appie. Verder is de advertentie niet opvallend, maar de boodschap -har har- is duidelijk: Verras de moeder des huizes eens met iets heel bijzonders; een auto! Kost maar 7.950 Euro.

3. Mini Countryman 1.6 Cooper 2012 Wit SLA U SLAG MET MOEDERDAG

En dan natuurlijk nog het pièce de résistance, de MINI Countryman. Toch wel de droom van iedere vrouw alsmede hoofdredacteur @michaelras, dat is deze 1.6 Cooper. Er zitten zelfs zwarte velgen en matchende race-strepen op. Ook wel lekker: de distributieketting van deze jongen is al vernieuwd. Wil nog weleens een dingetje zijn met deze PSA-bleppers. Voor 8.400 Euro kan je je schuldgevoel afkopen. Koop dan!