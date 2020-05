Uitslag Formule 1: virtuele Grand Prix van Spanje 2020

Tikt superspits Sergio Aguero de overwinning binnen in de virtuele Grand Prix van Spanje?

Na de tumultueuze race in Brazilië van vorige week is het virtueel race circus nu afgereisd naar Spanje. Op het circuit waar Fernando Alonso ooit zijn laatste Grand Prix won en Max Verstappen zijn eerste (in 2013 respectievelijk 2016 alweer, de tijd vliegt), komen wederom zes F1 coureurs aan de start. Het zijn inmiddels de bekende namen: Leclerc, Albon, Russell, Giovinazzi, Latifi en Norris zijn weer van de partij. De rest lijkt helaas besloten te hebben de F1 links te laten liggen in deze barre tijden. Maar wie weet, een aantal oudere coureurs zoals Bottas en Vettel hebben nu ook simulators gekocht. Wellicht durven ze het aan als ze wat geoefend hebben.

Het veld wordt wederom aangevuld met coureurs uit andere klasses en een aantal sporters met een passie voor de sport. Vandaag valt in de laatste categorie ook Sergio Aguero, een man die je wellicht kent van autojunk-faam. Aguero komt uit voor Red Bull Racing, naast Albon die de vorige race won. Arthur Melo van Barcelona en Thibaut Courtois van Real Madrid representeren ook het voebel voor respectievelijk Haas F1 (naast Pietro Fittipaldi) en Alfa Romeo (naast Giovinazzi).

Voor Renault komt golfer Ian Poulter weer in actie naast talentje Max Fewtrell. Racing Point brengt Jimmy Broadbent en David Schumacher aan de start. Bij Mercedes is er voor het eerst een wijziging in de line up: Vandoorne moet plaatsmaken voor Anthony Davidson. Gutierrez zit nog steeds in de andere auto van de zilveren.

Bij McLaren keert Nicolas Hamilton terug naast Lando Norris, terwijl Ferrari kiest voor Antonio Fuoco naast bewezen winnaar Leclerc. Fuoco maakt al jaren deel uit van Ferrari’s opleidingsprogramma. Alpha Tauri tenslotte kiest voor Youtuber Andrea Pirillo en niemand minder dan good old Vitantonio Liuzzi.

Kwalificatie

Olav Mol is de eerste die een rondje neerzet op de feed van Ziggo, waarna de helft van de kwalificatie al voorbij is. Russell blijkt de snelste tijd in handen te hebben voor Gutierrez, Leclerc, Albon, Fuoco, Latifi, Davidson en Norris. Wederom lijken het dus de ekte ekte kanonnen te zijn die ook virtueel het voordeel hebben.

Aan het eind van de sessie gaat Russell nog sneller dan in zijn eerdere ronde. De rest bijt zich stuk. Fuoco pakt kortstondig brutaal P3 af van Leclerc, maar de Monegask stelt orde op zake en grijpt deze weer terug van zijn nieuwe teammaat. Albon is vijfde, vóór Latifi, Davidson en Norris. Alleen Giovinazzi heeft het van de gevestigde namen zwaar. De Italiaan is slechts dertiende en minder dan een tiende van een seconde sneller dan zijn boomlange teamgenoot Courtois. Ook verrassend is dat Aguero nipt sneller is dan Doornbos’ oude Arden-mattie Vitantonio Liuzzi.

Race

Russell geniet helaas voor hem niet lang van zijn eerste F1 pole ooit. Gutierrez is beter weg en duikt in de Mercedes als eerste bocht numero uno in. Russell voelt de pijn want hij zit klem aan de buitenkant. Leclerc komt langszij, net als Albon en teammaat Latifi. Ook Fuoco lijkt aanspraak te maken op het goedmaken van een matige start, maar moet uiteindelijk settelen voor P6.

Aan het eind van de eerste ronde maakt Leclerc ‘kort werk’ van Gutierrez. De Monegask haalt in bocht een de Mexicaan buitenom in. Voor Norris is het weer ergens misgegaan: hij lijkt niet echt mee te mogen doen van Team Redline. Albon gaat bij het ingaan van ronde vier vervolgens ook Gutierrez voorbij, waarbij de twee kemphanen van de vorige races wederom op P1 en P2 liggen.

Albon kiest er echter voor vroeg te pitten en valt daardoor voorlopig terug naar P13. Russell ramt daarna ook Gutierrez voorbij alsof ‘ie stilstaat. Op zich raar, want iedereen rijdt met dezelfde afstelling. De achtste ronde is het moment voor Leclerc, Russell en Gutierrez om naar binnen te komen, waardoor Latifi aan de leiding gaat.

Als Leclerc en zijn achtervolgers weer de baan opkomen, zien we dat Albon wederom een goede strategie call gemaakt heeft. Althans, zoals de zaken er nu voorstaan. Door een aantal snelle rondes op vers rubber, is Albons undercut geslaagd. Bovendien heeft Albon de mazzel dat er een aantal rijders tussen hem en Leclerc rijden. Van die rijders ontpopt Courtois zich als Albons beste vriend. Tot ergernis van de Monegask maakt de doelman zich breed en geeft hij geen ruimte om de Ferrari in een gat te prikken. Zo ziet Charles de kostbare secondes langzaam maar zeker wegtikken.

De virtuele leiders van deze virtuele race worden weer de echte leiders als Giovinazzi eindelijk afdraait naar de pits in ronde 16. De Italiaan komt terug op plek acht, maar heeft pech. Hij wordt door de wedstrijdleiding op de vingers getikt voor afsnijden. Maar goed, vooraan het veld kan Leclerc dus op jacht naar Albon. Het verschil is 4,5 seconden. Doch wat zien wij nu! Albon duikt nog een keer naar binnen! Niks goede strategie, want Albon gaat nu alsnog naar de harde band. Leclerc en Russell hebben die er al onder liggen.

Zo lijkt Leclerc zijn derde virtuele overwinning in de schoot geworpen te krijgen. Maar niet zo snel, want Russell komt zienderogen dichterbij aan de Ferrari. Leclerc kan in eerste instantie verdedigen en dat is wederom balen voor Russell, want hij laat zich verleiden ergens de limieten van de baan te overschreiden. Dat kost ‘m drie seconden straf. Nu moet hij dus Leclerc voorbijgaan en vervolgens drie seconden wegrijden bij de Ferrari. Ga er maar aanstaan…

Het voorbijsteken van de Monegask lukt in ieder geval in de 25ste ronde. Maar het wegrijden niet. In de 27ste ronde countert Leclerc met zijn favoriete buitenom-move. Russell pareert in ronde 28. Achter de voorste twee komt Albon met zijn nieuwe banden als een speer opzetten, wellicht kan de Britse Thai toch nog naar het podium. Het zou een mooi plaatje zijn voor het ereschavot.

Finish

Russell slaagt er in ronde 31 toch in het elastiekje met Leclerc te breken. Kan hij met twee rondjes te gaan het verschil dan toch nog drie seconden maken? De spanning stijgt, maar dan is opeens de angel eruit: Leclerc krijgt ook drie seconden aan zijn broek. Dat betekent na een matige start alsnog de eerste F1 overwinning voor de Williams-coureur en de eerste overwinning voor Williams sinds Pastor Maldonado in Spanje won in 2012.

Gutierrez heeft ook een goede dag met zijn eerste F1 podium ooit: hij houdt Albon vlak achter zich. Latifi maakt het een moddervette dubbele puntenscore voor Williams met P5, voor Davidson, Giovinazzi, Fittipaldi, Fuoco en Fewtrell. Jimmy Broadbent en Courtois slagen er net niet in om als niet-coureur de top-10 te halen. Aguero laat zien dat hij nog steeds scherp is door Nicolas Hamilton en Liuzzi achter zich te houden. Ze komen in de buurt die voetballers, maar ja helaas moeten ze binnenkort waarschijnlijk weer beginnen met balletjes trappen. Dan gaat de tijd om te oefenen natuurlijk verloren.

Na zijn eerste zege sinds tijden laat Russell weten dat hij niet wilde dat Leclerc weer alle glorie zou opeisen. Tevens is hij blij dat hij nu eindelijk kan stoppen met virtueel racen. Maar aan zijn enthousiasme te merken gaat ‘ie hier nog wel even mee door. Leclerc kan er wel mee leven om na twee zeges nu twee keer tweede te zijn geworden. Op naar de volgende over twee weken in…Monaco!?!

De volledige uitslag Formule 1 GP Spanje

George Russell – Williams Charles Leclerc – Ferrari Esteban Gutierrez – Mercedes Alexander Albon – Red Bull Nicolas Latifi – Williams Anthony Davidson – Mercedes Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo Pietro Fittipaldi – Haas F1 Antonio Fuoco – Ferrari Max Fewtrell – Renault Jimmy Broadbent – Racing Point Thibaut Courtois – Alfa Romeo David Schumacher – Racing Point Sergio Aguero – Red Bull Nicolas Hamilton – McLaren Vitantonio Liuzzi – Alpha Tauri Pirillo Andrea – Alpha Tauri Ian Poulter – Renault Artur Melo – Haas F1

DNF

Lando Norris – McLaren