Moet de Porsche 911 weer een slantnose krijgen?

Een dromert heeft eens even onderzocht hoe het eruit zou zien als de moderne Porsche 911 een gladde neus zou krijgen.

De Porsche 911 is een ongekend icoon in de auto industrie. Het model is sinds 1963 op de markt en nog altijd zeer herkenbaar. Tuurlijk, als je zo’n originele 911 naast een 991 of 992 plaatst, zie je wel enorme verschillen. Met de nadruk op enorm. Want vooral de grootte is in de loop der jaren fors aangepast. Tegelijkertijd zijn enkele kenmerken hetzelfde gebleven. De zespits boxer achterin. Het druppelvormige zijruitje achter. En de ‘kokers’ die uitlopen naar de koplampen voor.

Nu waren er in het verleden ook al dan niet omgebouwde 911-jes zonder de traditionele kokers met ronde koplampen. Deze slantnose 911-jes werden bijvoorbeeld gebruikt voor de racerij. De gedachte dat het aerodynamisch efficiënter zou zijn om een gladde neus te hebben. Of dat helemaal zo is, is maar de vraag. Een echt begrip van aerodynamica, hebben we eigenlijk nog niet zo lang. Zo kon het gebeuren dat de Lamborghini Countach ontstond. Op het oog snijdt ‘ie door de lucht als een scheermes. In realiteit is de Cw-waarde ongeveer gelijk aan die van een zeecontainer.

Maar ja, je hebt wetenschap en je hebt stijl. Soms komen die zaken bij elkaar, maar soms kan stijl ook voor wetenschap gaan. Er is immers ook geen enkele reden om een zwaardere 911 Targa te kopen ten opzichte van een 911 cabrio. Maar mensen doen het toch. En dus, waarom geen nieuwe 911 slantnose, of zoals de Duitsers ‘m noemen, de 911 Flachbau maken zoals de OG hieronder?

Die gedachte is ook opgekomen bij Glen Cordle, een onafhankelijk designer/internetcowboy. Glen heeft een 911 Turbo genomen en deze digitaal voorzien van een muilpeer op de gok. Die is daarmee helemaal vlak geworden, echter wel voorzien van klapkoplampen en extra louvres. Het resultaat mag er zijn, al zeggen we het zelf. Apart genoeg kijkt de 911 van Glen een beetje sip. Maar van klapkoplampen worden wij eigenlijk altijd vrolijk.

Het enige is wel…Het is een 911. Die ronde pitten, in het geval van de 996 dan een beetje uitgelopen maar soit, horen erbij. Is de 911 slantnose iconisch genoeg om nu terug te keren? Moet een tuner zich eraan wagen om een kleine serie te bouwen? Of moet Porsche dat maar gewoon zelf doen om ze vervolgens voor een miljoen te verkopen aan trouwe klanten? Laat het weten, in de comments!