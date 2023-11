Red Bull invaller: “RB19 niet speciaal voor Verstappen gemaakt”

Red Bull reserve Jake Dennis weet het na zijn kennismaking met de RB19 zeker: de auto is niet voor Verstappen gemaakt.

Het F1 seizoen van 2023 komt dit weekend tot een einde met de Grand Prix van Abu Dhabi. Het is een ongekend jaar geweest voor Red Bull Racing, maar met name voor Max Verstappen. Tot op heden won de energieblikkengigant alle races, behalve de Grand Prix van Singapore. Maar waar MV1 de ene zege na de andere aan elkaar rijgt, is voor teammaat Perez de teller blijven steken op twee eerste plekken. De Mexicaan wordt tweede in het klassement, maar heeft slechts ongeveer de helft van het aantal punten dat Max gescoord.

Biiiiiizarrrrrrrrrr

En dat is enigszins bizarrrr, daar vader Perez de strijd tussen Max en Checo in het begin van het seizoen nog vergeleek met die tussen Prost en Senna. Nu is de vader van niet per se een onafhankelijke bron in deze. Maar het is waar dat het gat tussen de twee opeens veel groter werd na de Grand Prix van Spanje. Perez claimt dat daar een update aan de RB19 is doorgevoerd die hem minder ligt dan Max. En dit is een gedachtengang die koren op de molen is voor fans van de Mexicaan en in zekere mate Gasly en Albonio. De reden dat hun helden kneiterhard zijn ingemaakt door Max, ligt niet aan het falen van die helden, maar het team van Red Bull. Zo is dan althans de gedachtengang.

Cheatcode

Dat deze gedachtengang bestaat, is niet geheel vreemd. Het zou immers niet de eerste keer zijn in de Formule 1 dat een team de ‘eerste rijder’ een beetje (veel) voortrekt ten opzichte van de secondant. Eerder de nieuwe upgrades, de betere monteurs, de betere strategie de betere launch en tractioncontrol middels een ongekende cheatcode op het stuur, je kent het wel. Het is ook tot op zekere hoogte logisch.

Marginale verschillen

Als een van de twee coureurs beter is en je circa 9 andere teams hebt die alles op alles zetten om je te verslaan, is het maximaal steunen van je speerpunt -waarvan je zeker weet dat die de winst uit het vuur kan slepen- geen gekke gedachte. Hoewel het gekmakend moet zijn voor de tweede rijder, in een wereld waar marginale verschillen het euhm…verschil maken.

It’s a sabotage?

In de lange historie van de sport is het zelfs wel een paar keer voorgekomen dat teams een van de coureurs praktisch saboteerde. Maar, in de sport van nu, lijkt het ons erg onwaarschijnlijk dat dat nog gebeurt. Echter, gewoon de auto maximaal ontwikkelen naar wat Max wil…Tsja, misschien wel. We kunnen zelf niet achter het stuur kruipen om het te checken, helaas.

Jake Dennis Red Bull invaller

Gelukkig heeft Jake Dennis die kans echter wel gekregen. In Abu Dhabi mocht hij rijden in een vrije training met de RB19. De Formule E kampioen heeft een soort Nyck de Vries-achtige carrière achter de rug. Hij werd (jaren geleden alweer) ooit derde in de F3 en daarna vierde in de GP3. Maar een extra seizoen F3 liep niet op meer succes uit en daarna is hij verdwenen van de directe opstapladder naar de F1. Via Formule E, waarin hij eerder al eens derde werd en dit seizoen kampioen, is hij toch op de radar gekomen van Red Bull. Echt kans op een zitje maakt de Brit naar wij denken niet, maar als SIM-coureur mocht hij van het team ook eens proeven aan het echte werk.

RB19 niet gemaakt voor Verstappen

Na die 60 minuten in de auto komt Dennis met opvallende uitspraken, die Perez in zijn broek mag steken. De Brit is ervan overtuigd dat de RB19 eigenlijk een hele fijne bak is om mee te rijden. Helemaal niet een oversturend monster zoals men soms beweert dat Max het graag heeft:

Honestly, just jumping in the car today – obviously I don’t drive F1 cars I do a lot of simulator work – but you jump in this car and it just feels completely natural. I don’t agree when people say ‘Are the cars designed for Max?’ I jumped in that thing today and it felt exactly like how a race car should. It does what you want it to do, it turns the way it should turn. I think people who are often skeptical to jump to conclusions of ‘This car is purely made for Max’ – it’s really not the case. Any team goes out there to build the fastest race car possible and it’s up to the driver to adjust to that. And I think that’s exactly what Red Bull have done and Max, obviously the talent he is, has done that. Jake Dennis, gooit stiekeme schaduw op Perez

Waarvan akte.