Moet je voor een EV speciale banden kopen?

Nederland kent inmiddels een half miljoen EV’s. Maar moet je eigenlijk speciale banden kopen voor een EV?

EV’s nemen langzaam de wereld over. Althans, dat is de bedoeling van de overlords. Stiekem gaat de opmars een stukje minder voorspoedig dan gehoopt. Maar desalniettemin: elektrische auto’s maken een steeds groter deel uit van ons wagenpark.

Er zijn vele vraagstukken die hieromtrent bestaan. Hoe moet het verder met laadpalen? Moet je zonnepanelen hebben om financieel voordeel te genieten van een EV? Is het eigenlijk wel goed voor milieu? Is waterstof niet stiekem toch beter? En wat is zo’n ding nog waard als er over vijf jaar modellen zijn die veel beter en goedkoper zijn? Het is een spannende tijd in de autowereld wat dat betreft. Maar een onderbelicht onderdeel vormen de banden.

Die zwarte sloffen onder je auto. Het enige contact met de weg dat je uiteindelijk hebt. Het is extreem belangrijk, doch weinig mensen geven er veel aandacht aan. Dat merk je wel aan de hoeveelheid mensen die met winterbanden doorkarren in de zomer. Hoe zit dat nu eigenlijk met een EV? Moet je daar speciale banden voor hebben?

Het is in ieder geval zo dat verschillende fabrikanten nu banden maken speciaal voor EV’s. Er zijn een aantal vlakken die voor iedereen evident zijn die meespelen. EV’s hebben vaak gigantische doch smalle karrenwielen. De maat is dus vaak anders dan vroeger bij conventionele auto’s, hoewel die tegenwoordig meegaan in die trend. EV’s zijn verder ook loodzwaar dankzij de accu’s. Dus de draagkracht van de band wordt aangesproken. En EV’s hebben instant torque, dus de aangedreven wielen worden potentieel ook heftig belast (net als het asfalt).

Bandenfabrikanten focussen echter vooral op een zo laag mogelijke rolweerstand en dus een betere actieradius voor EV’s. En dat kan nog wel wat schelen. Volgens Autobild hebben normale banden een rolweerstand van 7 tot 9 kg/t (kilogram per ton). Speciale banden met lage rolweerstand hebben bijvoorbeeld een rolweerstand van 6,5 kilogram per ton. Volgens een expert van Continental kan elke reductie van 1 kg/t leiden tot een vier procent lager verbruik.

Maar ja, heeft dat in de praktijk ook zin dan? De Duitse ableger van de Week nam de proef op de som en testte verschillende banden op een dikke KIA EV6 met verschillende 235/55/19 banden. Het resultaat zal je verbazen! De speciaal voor EV’s ontwikkelde Falken is daadwerkelijk DE BESTE.

Tenminste als het aankomt op verbruik. Dus, afgaande op deze test, heeft het misschien zin om je EV speciale sloffen te geven. Maar er zijn natuurlijk nog andere aspecten aan een band. Persoonlijk koop ik banden altijd vooral op zo min mogelijk afrolgeluid. Wat koop jij eigenlijk voor rubber?