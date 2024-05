Kwalificatie Formule 1: Alonso oude bok, Verstappen geen top-5 in Monaco

It is I, Leclerc naar pole in zijn woonkamer? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco in 2024!

Gaat het dan gebeuren? Max niet op pole? Daar lijkt het wel op afgaande op de vrije trainingen. Charles Leclerc is het hele weekend veruit de snelste man op de baan gebleken. Precies zoals echte kenners dat al voorspeld hadden natuurlijk. Maar ja, gaat hij het ook volhouden in de kwalificatie? Of ik het toch weer de dekselse Maxsj die op het laatste moment toeslaat?

Q1

Hulkenberg en Magnussen zetten de snelste tijden neer, maar het lijkt erop dat iedereen eerst wat opwarmrondjes doet. De banden gaan op de meeste auto’s een paar rondjes mee, dus dat kan hier gewoon. Sterker nog, het is vermoedelijk noodzakelijk om het beste uit het rubber te halen.

Verstappen is dan even stiekem toch de snelste, maar wordt direct verbeterd door Piastri. Leclerc heeft het echter niet zo makkelijk als verwacht. Hij staat slechts twaalfde en komt binnen. Hamilton en Perez staan nog achter de Monegask.

Hamilton gaat dan echter opeens naar P2 en laat zien wat er mogelijk is. Dat betekent ook dat iedereen zich nog zal moeten verbeteren. Leclerc gaat dan eindelijk wel naar P1, vlak voor Magnussen en Hulkenberg. De Hazen doen het goed. Of is het alsnog te vroeg?

Aan het eind staat een rijtje auto’s op de baan te wachten op een gaatje voor een laatste snelle ronde te gaan. Norris staat in de dropzone dus voor hem is het erop of eronder. De Brit redt het, maar Perez niet. De Mexicaan ligt eruit, samen met Alonso die opeens 42 is geworden. De andere uitvallers zijn niet verrassend: Sargeant en de twee Saubers.

Q2

In Q1 zat er maar een paar tienden tussen Max en Checo, maar dat maakte alle verschil. Q2 zal dus nog spannender worden. Hulkenberg blokt Ocon en zal vermoedelijk net als Sainz na hetzelfde vergrijp in Q1 een straf krijgen. Tenzij de wedstrijdleiding begrip heeft voor de hectische natuur van dit krappe circuit.

Verstappen is ondertussen weer helemaal bovenaan de lijst te vinden terwijl Leclerc de tijdlijsten nog niet in lichterlaaie zet. Hamilton gaat bij vlagen ook ouderwets hard en pakt een voorlopige P3. Piastri is dan de eerste man die onder de 1:11 duikt en hij wordt gevolgd door Russell, Leclerc en tenslotte zijn teammaat Norris die nog 24 duizendsten sneller is.

Strolliebollie haalt het niet richting de top-10, maar staat nu wel 4-4 in het kwalificatieduel met Alonso. Gasly knikkert Ocon eruit, terwijl Tsunoda andermaal onderleeft waar Ricciardo faalt. De Hazen zijn de andere kinderen van de rekening. Terwijl ze op een gegeven moment nog zo hard gingen in Q1.

Q3

En dan laat Leclerc zijn snelheid zien. 1:10.418. Kijk, daar is de snelheid dus. Piastri is echter nauwelijk langzamer. Sainz sluit aan op P3 en Norris is vierde op gebruikte softs. Onze held zet dan een paarse eerste sector neer, maar we weten dat de Red Bull de tijd verliest in sector 2 en sector 3. MV1 eindigt voor nu op P3.

Leclerc zit al gigantisch te glunderen in zijn Ferrari, maar er staat nog ruim vijf minuten op de klok. Albonio gaat voor een ronde in de ‘pauze’ en pakt daarmee een voorlopige P7.

Maar het groen en paars knalt op ons af in de laatste ronden. Verstappen raakt de muur. Leclerc schaaft nog 1,5 tiende van zijn tijd af. Piastri blijft steken op P2. Sainz naar P3. Norris heeft P4 en Russell P5. Verstappen staat dus niet in de top-5, maar wel op P6, voor Hamilton, Tsunoda, Albon en Gasly. Spann00000nd.