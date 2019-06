Verdient Max Verstappen straf van de stewards?

Ferrari denkt in ieder geval van wel.

Na een geniale Formule 1 race in Oostenrijk (verslag) hebben we wederom te maken met controverse na de race. In de slotfase van de race kroop Max in de staart van zijn oude kartrivaal Charles en dan weet je bij Max: er komt een poging om er voorbij te gaan. Er kwamen er dit keer zelfs twee. De eerste keer kon Leclerc nog terugvechten, maar op hetzelfde punt lukte het Max daarna wel om de leiding in de race te pakken en op pad te gaan naar de victorie.

De move ging echter wel gepaard met een touché. En dan doemt de vraag op, wat gaan de stewards daarvan vinden? We hebben namelijk twee races achter de rug waarin de mannen achter de groene tafel nogal controversiële beslissingen namen. In Canada werd Vettel de winst ontnomen en in Frankrijk moest Ricciardo na de enige mooie move van de race zijn puntes afgeven. Maakt de FIA het drie uit drie? Bij Ferrari denken ze dat dat wel geïndiceerd zou zijn. Teambaas Mattia Binotto laat bij Auto-Motor-und-Sport journo Tobias Grüner optekenen dat hij ‘vertrouwen heeft’ in de stewards. Dat is dan in een paar weken gegroeid kennelijk:

The rules are clear. It’s a matter of causing a collision and forcing a driver off track. We trust the stewards.

De twee hoofdrolspelers hadden voorspelbare visies over het hele gebeuren. Die van Max luidt kort samengevat ‘jammer dan, dit is racen’. Die van Leclerc luidt ‘Max is een mafketel, maar ik heb de beelden nog niet gezien’. Kijk voor het ongeparafraseerde verhaal even onderstaande video, als je wilt:

Inmiddels is bekend geworden dat de stewards vanaf 18:00 met Max en Charles willen babbelen. Op dat moment zijn de oranje fans misschien alweer op weg naar huis, dus dat scheelt de regelhandhavers misschien wat blauwe plekken als ze tot de verkeerde beslissing komen. Dat zou overigens zo maar kunnen. Er is zelfs een vrij recent precedent dat ‘enigszins’ lijkt op de situatie uit 2016, waarbij Rosberg (wie kent ‘m nog) en Hamilton elkaar raakten. Rosberg werd daar uiteindelijk wel voor bestraft.

Als je het incident tussen Max en Charles overigens nog even nader wil bekijken om je oordeel te vellen, check dan nog even de analyse van Sky Sports hieronder.

Image-Credit: het dankbare Honda Racing F1 via Twitter