MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN OOSTENRIJK!!!

Heeft iemand mijn beeld van een stier gezien? Ik ben 'm kwijt namelijk.

What a difference…a weeeeeek…makes…168…little hours. Vorige week zaten we met een baalgevoel voor de TV naar de Grand Prix van Frankrijk te gluren, deze week is het opeens weer genieten geblazen. Althans, dat hopen we natuurlijk voorafgaand aan de race op basis van de gebeurtenissen in de afgelopen twee dagen. Op de vrijdag ging het al los in de vrije trainingen, waarin Max, Bottas en Vettel werden gegrepen door windvlagen. Misschien was het wel het gevolg van Kvyat, die vast even extra uit moest ademenen na het moment dat hij op tempo doorstampen bijna op de vrijwel stationaire Russell klapte. Dat had een hele zware klapper kunnen zijn…

Gisteren in de kwalificatie was het niet Mercedes, maar Ferrari dat het snelste was. Op dit onvervalste powercircuit kan Ferrari haar brute krachtbron volledig uitnutten en zo ging Leclerc naar zijn tweede pole van het seizoen en zijn prille carrière. Het was echter weer niet allemaal kumbaya voor Ferrari, want Vettel had een probleempje in Q3 en start dus verder achterin het veld.

In mindere mate geldt dat ook voor Hamilton. De Brit ging naar P2 in de kwali, maar hinderde opzichtig Raikkonen in Q1. Dat kostte hem uiteindelijk een straf van drie startplekken. Voor ons Nederlanders niet zo erg: het betekent namelijk dat Max Verstappen op de eerste startrij staat! Max ging gisteren naar een mooie derde plek, maar dat werd dus P2 na de straf van Hamilton. Samen met Charles vormt hij vandaag de jongste front row ooit.

Start

Kan Max meteen toeslaan bij de start? NEIN NEIN NEIN! Man man man…De RB15 komt als een draak van zijn plek en Max zakt door het veld heen. Leclerc komt in tegenstelling tot de vorige keer dat hij op pole stond in Bahrein wel lekker weg en gaat onbedreigd naar de leiding. Hamilton moet snel reageren om Max te ontwijken en pakt na wat knokken met Norris P3, achter teamgenoot Bottas.

Ondertussen heeft Kimi Raikkonen een lekker eerste half rondje te pakken. De Finse veteraan gaat vanaf plek zeven door naar plek vier. Kijk, dat zijn de betere starts. Ook Vettel maakt meteen wat goed en kruipt naar de zesde plaats. Daarmee gaat hij tevens voorbij aan Max, die aansluit achter de Duitser. Dat is natuurlijk balen voor Max Emilian. Norris en Raikkonen moet hij wel terug kunnen pakken, maar Vettel wordt waarschijnlijk een zwaardere dobber.

Aan de kop van het veld kan Leclerc zo te zien een gaatje trekken naar de Mercs. Dat zal ook moeten, want de Monegask is van start gegaan op de zachtere band, terwijl de Mercs op de medium los zijn gegaan. Wat de beste strategie is moet nog even blijken, maar de verwachting is dat Leclerc wel een buffertje kan gebruiken.

Mid Race

Verstappen toont in ronde 16 vervolgens aan hoe jammer het is dat zijn start zo matig was, door de snelste ronde van de race te rijden. Hij zit een paar seconden achter Vettel die, wellicht mede geholpen door zachter rubber, iets sneller heeft afgerekend met Norris en Raikkonen in het begin van de race. Ook de Ferrari’s zijn echter nog snel op hun ouder wordende softs. Verstappen, Leclerc en Vettel ruilen snelste rondes met elkaar. Mercedes lijkt in deze fase wat af te wachten. Of ze hebben de snelheid gewoon echt niet.

Dat laatste geloven we eigenlijk niet, maar als Bottas op mediums aan het einde van rondje 21 nog eerder binnekomt dan Leclerc, krijgt de theorie toch wat meer geloofwaardigheid. Vettel komt overigens in dezelfde ronde naar binnen en verliest wat tijd in de pits, tot ergernis van de Ferrari-monteurs. Ferrari countert de potentiële undercut van Bottas een rondje later door Leclerc naar binnen te halen. Dat gaat in principe wel goed, maar het gevaar voor LEC heet nu Hamilton. De Brit heeft Bottas niet meer voor de neus en kan voor de overcut gaan. De snelste ronde van de race die hij direct neerzet kan je zien als een intentieverklaring.

Maar misschien vraagt HAM wel wat teveel van zijn banden. Max Verstappen rijdt achter hem en komt ondanks dat de Brit zit te trappen met rasse schreden dichter in de buurt van de vijfvoudig kampioen. Hamilton roept over de radio dat hij vermoedt dat er wat mis is met zijn voorvleugel. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat we ‘m een aantal keer over de kerbs zagen tetsen. Het team is het kennelijk met ‘m eens en heeft een Michael Jacksonesque rhinoplastie voor hem in petto tijdens zijn pitstop, die daardoor wel wat langer duurt. Hoewel de operaties van de King of Pop waarschijnlijk iets langer duurden dan de elf seconden die team zilver nodig heeft. Minuutje of vijf ofzo.

Het tijdsverlies van HAM betekent het voordeel voor Max. Verstappen komt een rondje na Hamilton binnen en zit er bij het uitrijden van de pits voor. Als ‘ie het tempo vast weet te houden zou dit nog wel eens erg spannend kunnen worden aan het eind van de race. Max ligt ongeveer dertien seconden achter leider Leclerc en leek op de mediums de snelste man op de baan. Tussen Max en Charles rijden echter nog wel Bottas en Vettel, dus er is nog wat werk te verzetten.

Voor de druk van Hamilton lijkt VER in ieder geval niet te hoeven vrezen. De nosejob van LH44 heeft schijnbaar niet het gewenste effect gehad en hij geeft flink wat tijd toe. Het voordeel voor Hamilton is dat hij op zijn beurt waarschijnlijk niet hoeft te vrezen voor de tweede helft van de top-10, want die gaat een half minuutje achter hem in de rondte. Dat wordt dus een saaie race voor Lil’ Lewis.

Verstappen kent dat gevoel heel goed, maar vandaag niet. De Nederlander is op hard ook de snelste man op de baan en sluit aan bij Vettel. Dit moet kunnen lukken op deze baan. Vettel verdedigt zichzelf uiteraard met hand en tand. Dat lukt even, maar niet heel lang. In ronde 50 is Max Seb voorbij. Bottas rijdt maar een klein stukje verderop en lijkt het volgende slachtoffer te worden. Maar hoe lang duurt dat en wat kan Max daarna nog doen aan Leclerc? Dat is de grote vraag.

Vettel gaat overigens direct nadat hij door Verstappen is verslagen naar binnen voor softs en geeft Hamilton daarmee track position. Een opvallende keuze. Vettel kan op deze manier misschien wel voor de snelste ronde gaan én op de baan Hamilton inhalen. Dat laatste zal een lekker moment zijn voor de Duitser, maar dan moet ‘ie het nog wel even doen.

En dan…Nee toch!?! Max roept over de radio dat hij power verliest. De monteurs slaan de handen voor de ogen. Doch Max gaat daarna Bottas voorbij. Het lijkt dus mee te vallen. Laten we hopen dat de FAIL-3 knop waar Max van zijn team op moest drukken werkt en we hier geen keiharde Honda-faal gaan zien. Het verschil met Leclerc is vijf seconden met een kleine 15 ronden te gaan. Hoppata, pak ‘m die Monegask!

Finish

Het verschil loopt al heel snel terug naar drie seconden. Max spreidt een ongekend tempo ten toon. Leclerc zit in het verkeer en Max heeft een mes of vijftien tussen zijn tanden. Hij komt zienderogen dichterbij aan de Ferrari. Leclerc kan zijn eerste overwinning gaan pakken hier, maar zal er nog echt voor moeten vechten. Tweeëneenhalve seconden…twee seconden…anderhalf…Max komt in die DRS en gaat aansluiten.

Een joker is nog Pierre Gasly, die dankzij zijn traagheid nu vlak voor de deur van Charles en Max rijdt. Maar Pierre en Red Bull doen geen gekke dingen. Dit gevecht moet je eerlijk laten gaan. Met drie ronden te gaan zet Max ‘m ernaast, maar Leclerc countert. Zij-aan-zij gaan de kemphanen uit de karting de baan over. Een ronde later is het op hetzelfde punt wel raak. Er is een lichte touché, maar Max houdt zijn auto gewoon binnen de lijntjes. Moet kunnen. Leclerc drukt uit frustratie te hard op zijn gaspedaal en de staart van de Ferrari breekt uit. Nu is CL16 gezien.

Ondertussen is Vettel toch ook nog voorbij gegaan aan Hamilton. het hield niet over, maar het is wel gelukt. Misschien kan Vettel ook nog Bottas een podium afpakken. Het enorme contingent Nederlandse fans zal het echter een worst zijn. Wat een magistrale overwinning van Max. Geniaal. Masterclass…Woorden komen tekort. Wie had deze zien aankomen? Het feest zal enorm zijn, ook bij Honda in Japan. Fantastisch. Hoewel, de wedstrijdleiding gaat nog even onderzoeken wat Verstappen met Leclerc heeft gedaan. Het zal toch niet dat ze het aandurven om weer te klooien met de uitslag na de race…

In het kielzog van deze briljantie zien we Vettel nog een uiterste poging doen Bottas in te halen in de laatste bocht, maar hij schiet daarbij op het gras. De Duitser wordt vierde, voor Hamilton die vandaag ook een stervenling blijkt te zijn als het allemaal even net niet perfect gaat. Norris wordt knap zesde, voor Gasly en Sainz. De Alfa’s pakken de laatste puntjes, wat betekent dat Giovinazzi eindelijk zijn eerste puntje te pakken heeft. Straatfeest.

De volledige uitslag

1. VERSTAPPEN (Red Bull)

2. Leclerc (Ferrari)

3. Bottas (Mercedes)

4. Vettel (Ferrari)

5. Hamilton (Mercedes)

6. Norris (McLaren)

7. Gasly (Red Bull)

8. Sainz (McLaren)

9. Raikkonen (Alfa Romeo)

10. Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Perez (Racing Point)

12. Ricciardo (Renault)

13. Hulkenberg (Renault)

14. Stroll (Racing Point)

15. Albon (Toro Rosso)

16. Grosjean (Haas F1)

17. Kvyat (Toro Rosso)

18. Russell (Williams)

19. Magnussen (Haas F1)

20. Kubica (Williams)

Image-Credit: Max Verstappen via Instagram