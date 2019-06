Waarom Hamilton op P4 start en niet op P5

We gaan het proberen uit te leggen.

De Grand Prix van Oostenrijk begint over een paar uurtjes. Net zoals jullie hebben wij daar heel erg veel zin. Eindelijk lijkt er een race te komen die het kijken waard is. Natuurlijk, er zijn geen garanties en de kans bestaat dat binnen 3 ronden de Mercedessen op P1 en P2 rondkruisen.

Dankzij een aantal gridstraffen was de kwalificatie-uitslag behoorlijk afwijkend van de definitieve startopstelling. Er werden een aantal straffen uitgedeeld aan de volgende rijders:

Alexander Albon (Toro Rosso)

Kwalificatie: P13

Start: P19

Reden gridstraf: moet achteraan starten vanwege het vervangen van een onderdeel aan de power unit.

Lewis Hamilton (Mercedes)

Kwalificatie: P2

Start: P4

Reden gridstraf: drie plaatsen gridstraf voor het hinderen van Raikkonen in Q2 van de kwalificatie.

Nico Hulkenberg

Kwalificatie: P12

Start: P16

Reden gridstraf: vijf plaatsen gridstraf voor het vervangen van een onderdeel aan de power-unit.

Kevin Magnussen (Haas)

Kwalificatie: P5

Start: P10

Reden gridstraf: vijf plaatsen gridstraf voor vervangen versnellingsbak

George Russel (Williams)

Kwalificatie: P19

Start: P18

Reden gridstraf: drie plaatsen gridstraf voor hinderen van Kvyat in Q2 van de kwalificatie.

Carlos Sainz

Kwalificatie: P15

Start: P20

Reden gridstraf: Moet achteraan starten vanwege het vervangen van een onderdeel aan de power unit.

De uitdaging is dat er meer gridstraffen zijn dan posities. Met 100 rijders en 5 straffen is het wel te doen, maar met vijf straffen op 20 deelnemers niet. Om te voorkomen dat teams geen tijden gaan neerzetten om banden te sparen (voor strategisch voordeel bijvoorbeeld), of omdat toevallig op dat circuit inhalen moeilijk is, bevoordeeld de FIA de coureurs die dat wél doen. Daar komen we zo op terug met Sainz en Albon.

Volgorde

De volgorde is altijd leidend geweest met de gridstraffen. Ben je de eerste die een gridstraf pakt, dan kun je meer mazzel hebben dan als je laatste bent. Het grote verschil met vorige jaren is dat eerst alle straffen worden uitgedeeld en op het laatst pas alles weer in elkaar wordt geschoven.

Hamilton – Magnussen

Het is nogal verwarrend, we weten het. We pakken het voorbeeld van Hamilton en Magnussen erbij. Hamilton staat op P2, maar krijgt een gridpenalty van 3 posities. Omdat Magnussen al een gridpenalty aan de broek had, stijgt Hamilton een plaatsje en start ‘ie van P4 en niet van P5.

In deze tweet wordt visueel ineens duidelijk gemaakt:

So @LandoNorris will actually start fifth not fourth because of the way penalties are applied. A gap is left in the grid as each penalty is applied then the grid is closed up after all penalties have been applied and as such @LewisHamilton starts 4th and not 5th. pic.twitter.com/2KBsFQQjMO — Rachel Brookes (@RachelBrookesTV) 29 juni 2019

Albon – Sainz

Het is niet alleen voor de kijker verwarrend, maar ook voor de FIA zelf. Zo werden Albon en Sainz veertig minuten ná de officiële uitslag nog omgewisseld van plek. In principe zou Albon dus P20 hebben en Sainz P19, maar omdat de tijd van van Sainz erg traag was, hij ging alleen de baan op om Norris een tow te geven. Albon heeft daarentegen wèl een snelle tijd heeft gereden, dus schuift Albon een plaatsje op.

De GP van Oostenrijk start om 15:10.