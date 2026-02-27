Moet Wouter stoppen met gevaarlijk rijgedrag in Autoblog-video’s?

Onderzoekers vinden van wel! Sterker nog: wetenschappers vragen zelfs de overheid om maatregelen te nemen!

Zoals je hebt gemerkt aan onze rijtests nemen we het experimenteren met nieuwe auto’s erg serieus. Wij van Autoblog.nl willen immers een gedegen en goed advies kunnen geven aan jou, onze trouwe lezer. Daar hoort af en toe ook de randjes op zoeken bij. Toch zijn Belgische onderzoekers niet zo blij met de manier waarop @wouter auto’s test en het deelt op social media.

Ik heb het over een recente studie van het Vias Institute uit Brussel. Onderzoekers van deze instantie wilden in kaart brengen welk effect video’s op social media met ”risicovolle gedragingen in het verkeer” hebben op 18 tot 26 jarigen. Dit hebben ze gedaan door de jongvolwassenen vragen hierover te stellen en om wat online filmpjes en de reacties eronder te analyseren.

De uitkomst van het onderzoek

Maar 13 procent van de respondenten ziet dagelijks of bijna dagelijks video’s van risicogedrag in het verkeer en 25 procent ziet ze wekelijks. In deze filmpjes kijken ze vooral naar ”overdreven snelheid, wheelies en illegale autobijeenkomsten”. Ook niet onverwacht: wanneer er in zo’n filmpje ”zichtbare negatieve gevolgen (zoals ongevallen)” plaatsvinden, zijn er veel reacties die verwijzen naar ‘karma’ of ‘eigen schuld’.

Slecht voorbeeld doet ook volgen

Kwalijker vinden de wetenschappers het gevolg van de filmpjes. Er zou ”een duidelijke samenhang” zijn tussen het zien en toepassen van gevaarlijk rijgedrag. ”Respondenten die vaker dergelijke video’s zien, rapporteren meer verkeersboetes en risicogedrag”, beargumenteert Vias.

Maatregelen!

De conclusie van het rapport is dan ook niet mals. De wetenschappers vinden dat ”sociale media een niet te onderschatten invloed hebben op verkeersgedrag van jongvolwassenen”. Daar zouden overheden ook meer aan moeten doen. ”Beleidsmaatregelen zijn nodig op zowel systeemniveau als individueel niveau”, vinden de geleerden.

Aan wat voor regels moeten we dan denken? ”Strikte moderatie, aanpassingen aan algoritmes, leeftijdsverificatie, mediawijsheid [? red.], ouderbetrokkenheid en gerichte sensibilisering [?? red.]. En voor degene die de content deelt, moeten er ”juridische vervolging” kunnen komen. Het probleem is: waar trek je de grens? Is een gecontroleerde drift op een leeg parkeerterrein ook al gevaarlijk rijgedrag?

Trouwens, terugkijkend op twintig jaar Autoblog.nl op YouTube denk ik dat we het nog vrij mild doen qua gevaarlijk rijgedrag, nietwaar?

Hoofdfoto: BMW M2 CS: bruut snel… maar wil je dit dagelijks? #test