Moet Wouter stoppen met gevaarlijk rijgedrag in Autoblog-video’s?

Onderzoekers vinden van wel! Sterker nog: wetenschappers vragen zelfs de overheid om maatregelen te nemen!
Zoals je hebt gemerkt aan onze rijtests nemen we het experimenteren met nieuwe auto’s erg serieus. Wij van Autoblog.nl willen immers een gedegen en goed advies kunnen geven aan jou, onze trouwe lezer. Daar hoort af en toe ook de randjes op zoeken bij. Toch zijn Belgische onderzoekers niet zo blij met de manier waarop @wouter auto’s test en het deelt op social media.
Ik heb het over een recente studie van het Vias Institute uit Brussel. Onderzoekers van deze instantie wilden in kaart brengen welk effect video’s op social media met ”risicovolle gedragingen in het verkeer” hebben op 18 tot 26 jarigen. Dit hebben ze gedaan door de jongvolwassenen vragen hierover te stellen en om wat online filmpjes en de reacties eronder te analyseren.
De uitkomst van het onderzoek
Maar 13 procent van de respondenten ziet dagelijks of bijna dagelijks video’s van risicogedrag in het verkeer en 25 procent ziet ze wekelijks. In deze filmpjes kijken ze vooral naar ”overdreven snelheid, wheelies en illegale autobijeenkomsten”. Ook niet onverwacht: wanneer er in zo’n filmpje ”zichtbare negatieve gevolgen (zoals ongevallen)” plaatsvinden, zijn er veel reacties die verwijzen naar ‘karma’ of ‘eigen schuld’.
Slecht voorbeeld doet ook volgen
Kwalijker vinden de wetenschappers het gevolg van de filmpjes. Er zou ”een duidelijke samenhang” zijn tussen het zien en toepassen van gevaarlijk rijgedrag. ”Respondenten die vaker dergelijke video’s zien, rapporteren meer verkeersboetes en risicogedrag”, beargumenteert Vias.
Maatregelen!
De conclusie van het rapport is dan ook niet mals. De wetenschappers vinden dat ”sociale media een niet te onderschatten invloed hebben op verkeersgedrag van jongvolwassenen”. Daar zouden overheden ook meer aan moeten doen. ”Beleidsmaatregelen zijn nodig op zowel systeemniveau als individueel niveau”, vinden de geleerden.
Aan wat voor regels moeten we dan denken? ”Strikte moderatie, aanpassingen aan algoritmes, leeftijdsverificatie, mediawijsheid [? red.], ouderbetrokkenheid en gerichte sensibilisering [?? red.]. En voor degene die de content deelt, moeten er ”juridische vervolging” kunnen komen. Het probleem is: waar trek je de grens? Is een gecontroleerde drift op een leeg parkeerterrein ook al gevaarlijk rijgedrag?
Trouwens, terugkijkend op twintig jaar Autoblog.nl op YouTube denk ik dat we het nog vrij mild doen qua gevaarlijk rijgedrag, nietwaar?
Hoofdfoto: BMW M2 CS: bruut snel… maar wil je dit dagelijks? #test
Reacties
kniesoor zegt
Weer zo’n (semi-)overheidsinstituut met de onvermijdelijke hang naar bedilzucht. Opzouten met dat soort studeerkamer ‘geleerden’.
Overigens vind ik de wheelies van Wouter ook niet kunnen, stop daar eens mee 😆
slakkie zegt
VIAS is een privébedrijf en laat uitschijnen dat het een overheidsinstelling is. Als je hier in België een alcoholslot moet laten installeren van de rechtbank dan kost je dat 3000€ tot 4000€. Bij wie moet je dat laten installeren? VIAS! Als je een dure cursus ‘veilig verkeer’ moet volgens kost dat ook een fortuin en ook bij VIAS. Dus een heel mooi verdienmodel voor een privébedrijf. Pure oplichterij. Trouwens, heb nooit een alcoholslot gehad of cursus moeten volgen maar ik vind het echt niet kunnen dat zulke zaken in België verplicht doorverwezen worden naar een privéfirma die hierop een monopolie heeft
slakkie zegt
Je kan het ook ergens anders laten installeren, maar daar wordt nooit over gesproken uiteraard.
lekkaah zegt
Followthemoney zou eens onderzoek moeten doen naar dit soort studies. We geven dit soort “studies” veel te veel aandacht. Deze mensen zitten in een tunnelvisie en als het aan hen ligt sterft de mensheid uit, want dat is het beste voor de aarde.
b00st zegt
In dat opzicht is risicovol rijgedrag toch net een pluspunt?
potver7 zegt
Zo lang jij klikt op artikelen met onzinnige onderzoekjes, zal Autoblog die artikelen blijven posten. Zo simpel is het.
audirs3 zegt
@lekkaah Followthemoney doet helaas precies hetzelfde 😂. Hun “onderzoeken” zijn echt een farce. Bijvoorbeeld alle berichtgeving over protonentherapie, is totaal uit het verband getrokken, slaat kant nog wel, is niks wetenschappelijks aan, niveau riooljournalistiek
lekkaah zegt
Tsja… niks is meer heilig tegenwoordig helaas.
petroldrinker zegt
Waarom? als je er last van hebt, gewoon niet kijken, NEEEXXXTTT
cossiekiller zegt
Ik deed dit kopieergedrag vroeger ook al met the fast and the furious. Nu nog, de volgende stunt wordt een auto de ruimte inschieten. Maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde..
gwnbmw zegt
Ik vind hier best wel grote verschillen in zitten. In New York is een groepje heren met bivak mutsen op die met 200 km per uur door stilstaand verkeer heen scheuren, regelmatig bijna crashen en er vervolgens hard om lachen. Dat soort video’s mogen in mijn optiek verwijderd worden door de platforms, en ook de makers vervolgen voor zowel de acties zelf, als het aansporen van andere mensen om zulke dingen te doen.
Wouter is een journalist die zich niet altijd aan de verkeerswetten houd om zijn werk te kunnen doen, maar doet dat volgens mij nooit op zo’n manier dat hij een serieus gevaar is voor anderen. Volgens mij spoort hij andere ook nooit aan om zijn gedrag na te doen.
Oftewel, weg met die nutte
audirs3 zegt
Onderzoekers zijn geen wetenschappers
mwti zegt
Dan kun je films met achtervolgingen ala Fast and the Furious ook gaan verbieden.