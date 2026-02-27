Die Polizei sagt NEIN: weg met de elektrische auto!

De Oostenrijkse politie serveert de elektrische auto af. Retour afzender. Dit is waarom…

Heel Europa moet aan de elektrische auto. Ook de politie dus. In Zwitserland, Schotland, Luxemburg, Noorwegen, Italië, Spanje, Duitsland en Nederland rijden er al agenten rond in elektrische auto’s. Tot voor kort ook in Oostenrijk. Maar nu niet meer.

In juni 2023 nog een ronkend persbericht over hoe 22 elektrische Volkswagens en één Porsche Taycan (voor de PR) werden overgedragen aan de Oostenrijkse popo, maar die gaan dit jaar nog allemaal van de weg af en worden vervangen door auto’s met een verbrandingsmotor.

Testresultaten

Na de presentatie voor de pers duurde het nog tot 2024 tot er 22 Volkswagen ID.3 en ID.4 werden verdeeld over een twintigtal politiebureau’s in Oostenrijk. Er was dus ook een Porsche Taycan beschikbaar, voor een jaar. Maar welk politiebureau die heeft gekregen is nergens terug te vinden…

De testresultaten zijn bedroevend. De Oostenrijkse politiebond oordeelde vernietigend. De uitrusting van de agenten paste niet in de kofferbak en slingerde dus over de achterbank, de touchscreen-bediening gaf problemen en nog veel erger, de auto’s waren niet geschikt voor achtervolgingen! De auto’s zijn begrensd op 160 kilometer per uur en de remmen kunnen hogere snelheden niet aan.

Elektrische auto ongeschikt voor politie

Als laatste was het bereik van de auto’s ondermaats. Niet onbelangrijk, want tijdens reguliere patrouilles moesten de auto’s tijdens een dienst vervangen worden door een andere elektrische wagen. Je kunt zo’n auto ook niet helemaal leeg rijden natuurlijk, want je moet ook aan het einde van je dienst nog een achtervolging in kunnen zetten. Dat wordt lastig met nog 15 procent batterij.

De onvermijdelijke conclusie was dus dat EV’s (op dit moment) ongeschikt zijn als volledige vervanging van de politievoertuigen met brandstofmotoren. De testauto’s worden op dit moment ingezet als koeriersauto’s buiten de diensten om tot ze retour afzender mogen. Leuk natuurlijk maar niet waar ze voor bedoeld waren.

Andere landen

In Oostenrijk hebben ze dus voorlopig de EV als politieauto afgeschreven. Hoe zit dat dan in andere landen. Nou dat ligt er maar net aan wie je het vraagt. In Duitsland zijn er bijvoorbeeld in Baden-Württemberg inmiddels twee miljoen kilometer elektrisch gereden door de polizei.

De Minister van Binnenlandse zaken van de deelstaat is onverdeeld enthousiast. Volgens hem is aangetoond dat een hoge operationele paraatheid, geavanceerde technologie en duurzame mobiliteit een succesvolle combinatie vormen.

Vraag je hetzelfde aan de politiebond aldaar, dan is het antwoord ineens heel anders en blijkt maar weer eens dat politici niet gehinderd worden door enige praktijkkennis van zaken. Ook de Duitse politiebond heeft de conclusie getrokken dat de elektrische patrouillewagen gewoon niet geschikt is voor dagelijks gebruik in ploegendienst.

In Oostenrijk heeft de politiek dus wel geluisterd naar de praktijkervaring en is er nu mee gestopt. Hoe zit dat dan in Nederland vraagt u? Nou in de steden wordt zeker wel gebruik gemaakt van elektrische voertuigen, maar voor de echte afstanden bestelt de Nederlandse Politie gewoon dikke diesels in Duitsland.

Foto’s via Porsche Holding Salzburg