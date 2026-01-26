BMW M2 CS: bruut snel… maar wil je dit dagelijks? #test

In deze rijtest video wordt de BMW M2 CS eens goed aan de tand gevoeld.

en Wouter doet dat op z’n vertrouwde manier. Het recept is bekend: meer carbon, iets meer vermogen en een prijs waar je even van moet bijkomen.

De basis is de bekende 3.0 zescilinder lijnmotor met twee turbo’s. Een normale M2 heeft 480 pk, maar de CS krijgt 530 pk en 650 Nm, waardoor dit een serieus snelle auto is. Onder ideale omstandigheden claimt BMW 3,9 sec naar 100, maar tijdens de test (koud/vochtig) wordt 4,8 sec gemeten. Naar 200 gaat het wél overtuigend: 0-200 in 11,7 sec en een topsnelheid van 302 km/u met M Driver’s Package.

Maar is het echt de ultieme M2 en is deze coupé z’n stevige prijs waard? Check de video om daar achter te komen.

