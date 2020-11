Moeten supercars een fraai kleurtje hebben? - Autoblog.nl

Een fraai kleurtje op een supercar: moet dat?

Naast het schrijven over auto’s op Autoblog, discussiëren we ook dagelijks over auto’s op de redactie. Logisch een gemeenschappelijk onderwerp is immers snel gevonden. Onlangs ging het over supercars en de kleuren waarin ze verkocht worden.

Zo is @jaapiyo alleen geïnteresseerd in een Porsche 911 GT3 Touring Package als deze is voorzien van een ‘PTS’-kleur of op zijn minst een Porsche Exclusive-tint. Van @Wouter is bekend dat hij een gele tint kan waarderen en @hayte rijdt rond in een rode auto.

Fraai kleurtje voor supercar

Bij een supercar is een felle kleur vaak wat dubbelop. Dan heb je een Lamborghini met enorme velgen, spoilers en deuren die omhoog gaan en dan is ‘ie óók nog eens gifgroen. Maar niet alle supercars hebben de visuele dramatiek van een Lamborghini. Neem deze Acura NSX bijvoorbeeld.

Long Beach Blue Pearl

Speciaal voor het komende jaar (2021) kun je namelijk kiezen uit een nieuwe kleur. het betreft namelijk Long Beach Blue Pearl. Zie deze kleur als het Bayside Blue Metallic voor de Skyline GT-R (R34). Tegenwoordig is het een zeer gewilde kleur op de occasionmarkt.

Gezien het feit dat maar 88 originele NSX‘en in deze kleur zijn gespoten, is het zoeken naar een speld in de hooiberg. Daarom keken we even in de archieven en kwamen we onderstaande afbeeldingen tegen:

Nieuw

Goed nieuws dat je de Acura nu nieuw kunt bestellen. Ondanks dat de kleur erg veel lijkt het op het originele Long Blue Beach Pearl, is het kleurtje op deze supercar nét even iets anders. Aan de ene kant is dat vreemd, want waarom geef je bijna exact dezelfde kleur een iets andere naam?

Het is overigens niet alleen Acura, ook Porsche en Ferrari ‘sjoemelen’ hier weleens mee. Interesse in een supercar met een kleurtje? De kleur kost ongeveer 1.000 euro meer ten opzichte van de reguliere kleuren. De NSX is in Europa leverbaar als Honda, maar wordt niet in Nederland verkocht.