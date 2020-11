Automobilist moet 1.500.000 euro boete betalen in NL - Autoblog.nl

Het zal je maar overkomen. Wordt je aangehouden door de politie, moet je 1.500.000 euro boete betalen. Slik.

In Nederland zijn heel veel dingen goed geregeld. Zo duurt het stemmen meestal maar 10 minuutjes en accepteert de verliezende partij de uitslag. Alles wordt dus keurig bijgehouden. Aan de andere kant: alles wordt dus keurig bijgehouden.

Kentekenherkenner

Daar kwam een automobilist onlangs achter. Hij reed van België naar Nederland. Niet heel erg vreemd zou je zeggen. Bij de grens is er een ‘automatische kentekenherkenner’ aanwezig. Zo kunnen ze zien wie er allemaal het land in rijdt. Deze herkenner gaat af op het moment dat er een kenteken met een ‘vlaggetje’ het land binnen komt gereden.

Ontnemingsmaatregel

Met vlaggetje bedoelen we een kleine notitie. De rechter had namelijk een tijdje geleden een ontnemingsmaatregel opgelegd van, ahum: meer dan 1.500.000 euro. Sportief zoals de lokale hermandad was, kreeg de bestuurder de mogelijkheid om het bedrag direct te overhandigen. Zoals de meeste mensen had de bestuurder niet de directe beschikking over een dergelijk bedrag.

1.500.000 euro boete

Nee, hij had ‘net niet genoeg’ bij zich om de 1.500.000 euro boete te betalen. Daarom besloot de politie de man in hechtenis te nemen voor de komende 1.080 dagen. Waarom de bestuurder een bonnetje van anderhalf miljoen open had staan, is onduidelijk.

Via: 1Limburg