Morgan bouwt special edition voor Nederland

Louwman en Morgan hebben wat te vieren.

Als je in Nederland een Morgan wilt aanschaffen moet je bij Louwman aankloppen. Dat is al vrij lang zo: het is namelijk 60 jaar geleden dat de Britse autofabrikant met Louwman in zee ging. Om even aan te geven hoe oud Morgan wel niet is: destijds bestond het merk al 50 jaar.

Hoe vier je een jubileum in de autowereld? Juist, met een special edition. Waar sommige fabrikanten er niet voor terug deinzen om enkele honderden exemplaren te maken van een special edition, is deze ook écht speciaal. Qua aantallen in ieder geval. Het gaat om slechts drie exemplaren, die alle drie verschillend zijn.

De special edition heeft de naam LE60 gekregen, wat staat voor Louwman Exclusive 60 Years. Er zijn drie Morgans in deze trim uitgedost: een zilveren Plus Six, een blauwe Plus Six en een groene Three Wheeler. De jubileummodellen zijn voor de gelegenheid voorzien van gele accenten. Op de zijkanten en de hoofdsteunen treffen we LE60-logo’s aan. De zilveren Plus Six heeft ook een gele 6 in de grille.

Aan de Plus Six LE60 hangt een prijskaartje van €139.950. De driewieler moet €74.750 kosten.Ter vergelijking: een normale Plus Six heb je vanaf €126.450 een Three Wheeler vanaf €62.250. Dure stickers dus. Mochten de drie auto’s in no time verdwenen zijn dan behoort een tweede oplage overigens ook tot de mogelijkheden, aldus Louwman.

Vorige maand was er iets minder heuglijk nieuws over Morgan en Louwman. Toen maakte een nieuwe Plus 6 namelijk een stevige klapper, waarbij de beide voorwielen eraf vlogen. Met de zeldzaamheid van deze exemplaren in het achterhoofd zal er met deze Morgans wellicht iets voorzichtiger gereden worden.