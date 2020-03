Morgan Plus Four is de coolste cabrio van vandaag

De Morgan Plus Four is moderner dan ooit. Dat was ook niet zo moeilijk.

De Morgan Plus 4 is een echte evergreen. Er zijn van die evergreens in de autoindustrie die nauwelijks lijken te veranderen. Denk aan de VW Golf, Porsche 911, Range Rover en de Ford Mustang. Maar ondanks dat de generaties van die modellen (vaak) veel op elkaar lijken, zitten er wel degelijk echt nieuwe generaties tussen.

1936

Bij de Morgan Plus 4 lag dat toch wat anders. Net als bij de Land Rover Defender werd er geregeld wat aan veranderd. Dat was echter meer om aan de eisen te voldoen, dan omdat Morgan zo graag een nieuwe model wilde maken. Tot voor kort was de Morgan Plus Four het langstlopende model (op de Alfa Romeo Giulietta na). De Morgan Plus Four gaat namelijk al sinds 1936 mee.

‘Hetzelfde’

Na 84 jaar vindt Morgan het dan eindelijk tijd om de auto drastisch aan te pakken. Het resultaat kun je zien op de foto’s. Mocht je denken: “Maar dat is toch precies dezelfde auto?”, dan zit je er niet ver naast. Morgan is vrij traditioneel, dus ondanks dat de auto compleet nieuw is, ziet de Plus Four er inderdaad hetzelfde uit. De naam is stiekem wel iets anders. Het is nu Plus Four in plaats van Plus 4. Er werden wel wat onderdelen overgenomen van het oude model: zo’n 3 procent.

CX-platform

Onderhuids zijn natuurlijk de grootst veranderingen. De Plus Four staat op het zogenaamd CX-platform. Dat aluminium platform is compleet nieuw en wordt ook gebruikt door de Plus Six. Heel kort door de bocht zou je kunnen stellen dat de Plus Four eigenlijk een Plus Six is met twee cilinders minder, maar dat is weer te kort door de bocht. De ophanging is iets afwijkend, de Plus Four is 84 millimeter smaller en staat op minder brede wielen.

B48

Zoals vermeld heeft de Plus Four ‘slechts’ vier cilinders. De viercilinder-modellen zijn verreweg het belangrijkste voor Morgan, zo’n 50% van alle Morgans die per jaar gebouwd worden, zijn voorzien van een vierpitter. De oude Plus 4 had een Sigma-blok van Ford onder de kap, de Plus Four heeft een BMW-motor. Het is de B48-motor, goed voor 258 pk aan vermogen en 400 Nm aan koppel. Inderdaad, de motor die je ook aantreft in de BMW 330i en Toyota Supra, bijvoorbeeld.

1.009 kg

Standaard is de Morgan Plus Four voorzien van een handgeschakelde zesbak, de achttraps automaat van ZF is tegen meerprijs leverbaar. Omdat de auto heel erg licht is, slechts 1.009 kg, zijn de prestaties meer dan in orde. Van 0-100 km/u accelereren duurt slechts 5,2 seconden. Kies je voor de automaat, dan ben je er al in 4,8 seconden. De topsnelheid voor beide versies is 240 km/u.

Prijs

Qua prijs: de Morgan Plus Four wordt fors duurder. De oude was er vanaf 40.206 pond, voor de nieuwe moet je 64.500 pond meenemen. In Nederland was de prijs zo’n 93.750 euro. Mocht je een purist zijn en nog een laatste ‘echte’ Plus 4 wensen: wees er snel bij. Er schijnen er nog maar een handjevol beschiklbaar te zijn. Morgan heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Plus Four iets minder antiek te maken. Zo zijn items als airco, stuurbekrachtiging en 15″ wielen standaard! Uiteraard is het mogelijk om je Morgan helemaal naar smaak samen te stellen.