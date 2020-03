BMW i4: alles wat je moet weten

Eindelijk heeft BMW het doek getrokken van de i4. De eerste volledig elektrische Gran Coupé van het Duitse automerk.

Wees niet meteen onder de indruk van het uiterlijk van deze BMW i4 Concept. Zoals de naam al zegt: het gepresenteerde model is een concept. BMW kennende zullen er niet krankzinnig veel dingen aangepast worden aan het uiterlijk, maar we kunnen het maar gezegd hebben. De productieversie van de i4 staat gepland voor 2021.

600 kilometer bereik

De i4 Concept is volledig elektrisch en heeft een actieradius van 600 kilometer volgens de WLTP-test. Dit heeft de auto te danken aan een 80 kWh accupakket en een aanwezige elektromotor. Het vermogen komt uit op 530 pk. Daarmee is de i4 net zo krachtig als de huidige 4.4 turbo V8 motoren van BMW. De elektrische auto maakt gebruik van de vijfde generatie van BMW’s eDrive aandrijflijn. De iX3, die dit jaar in productie gaat, zal de eerste zijn die gebruik maakt van deze nieuwe aandrijflijn.

Prestaties

De i4 sprint in ongeveer vier seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op ‘meer dan’ 200 km/u. Om het gebruik aan motorgeluid te compenseren heeft BMW muziekcomponist Hans Zimmer ingeschakeld om een acceleratiegeluid te verzinnen voor de i4. Zo krijgen de inzittenden toch iets van een snelheidsbeleving mee. Er zijn meerdere geluidjes bedacht. Zo klinkt de auto in de Core-modus anders dan in de Sport-stand.

De productie van de i4 zal volgend jaar starten in München. BMW zegt dat de komst van de i4 naar de Duitse fabriek gepaard gaat met een investering van ongeveer 200 miljoen euro.