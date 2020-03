Volkswagen ID.4 met 500 km actieradius aangekondigd

Het doek is eraf getrokken. Zie hier de eerste volledig elektrische SUV van Volkswagen. Dit is de ID.4!

De vorm van de ID.4 was al geen geheim meer. In het najaar van 2019 had Volkswagen een gecamoufleerde variant van de ID.4 laten zien. De camouflage was zo subtiel dat de lijnen van de elektrische auto goed zichtbaar waren.

Voor de (geannuleerde) Autosalon van Genève had Volkswagen de ID.4 in petto en hier is ‘ie dan. Wat begon als de ID. Crozz conceptauto is nu uitgegroeid tot productieauto in vorm van de ID.4. Het is de tweede elektrische auto van Volkswagen op het MEB-platform, na de ID.3.

Ondanks de onthulling van het uiterlijk, kijken we hier nog naar een milde vorm van een teaser. Volkswagen heeft bijvoorbeeld nog niets bekendgemaakt over de varianten die er gaan komen. De Duitsers laten alleen los dat de dikste variant van de ID.4 een actieradius heeft van 500 kilometer.

Volkswagen gaat de ID.4 in Europa, Noord-Amerika en China verkopen. Het is nog niet exact bekendgemaakt wanneer het model op de markt komt. Dit jaar is de marktlancering van de ID.3, een elektrische hatchback. Voor deze elektrische SUV moet je waarschijnlijk nog een jaar geduld hebben. Ze hebben er nog geen haast mee, daar in Wolfsburg..