Morgan Super 3: zowel auto als motor voor 68 mille

En daarmee mag de Morgan Super 3 gereden worden met zowel een auto- als een motorrijbewijs. Maar er valt nog meer te vertellen.

Het komt niet vaak voor dat het Britse Morgan een compleet nieuw model lanceert. Dat maakt het toch een beetje extra bijzonder. Het merk, in Nederland geleverd door Louwman Exclusive, had al eerder een driewieler. Echter met de nieuwe Super 3 zet Morgan een compleet nieuwe stap.

Er zijn heel veel eerste keren met dit model. Het is bijvoorbeeld de eerste Morgan met een monocoquestructuur. Daarnaast is het de eerste Morgan op het nieuwe driedelige aluminium platform van het merk. Een ander primeur is dat je de Super 3 uitgebreider kunt personaliseren dan ooit. Kortom, jij snapt hem. Het is een zeer belangrijke nieuwe auto voor het sympathieke merk.

Morgan Super 3 motor

Krachtbron van de nieuwe Morgan Super 3 is een 1.5-liter driecilinder motor van Ford. Tijdens de presentatie zei Morgan dat ze niet uitsluiten dat de echte Ecoboost motor (dus met turbo) in de toekomst mogelijk gebruikt gaat worden.

Het blok levert nu zonder turbo 118 pk en 150 Nm koppel. En dat op een gewicht van 635 kg. Gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak sprint de Morgan Super 3 in zo’n zeven seconden naar de 100. De topsnelheid ligt op 209 km/u, als je dat al durft te rijden.

De Super 3 is 3,58 meter lang, 1,85 meter breed en 1,13 meter hoog. Klanten kunnen het model zowel met het stuur rechts als links bestellen. Bij de oude 3 Wheeler kon het nog fris rijden zijn in ed winter met enkel stoelverwarming. De nieuwe Super 3 heeft dankzij een vloeistofgekoeld blok nu ook interieurverwarming. Het nummerbord op de achterkant krijgt een combinatie van het personenkentekenreeks, terwijl het formaat van een motorfiets wordt aangehouden.

Zoals gezegd was er al een eerdere driewieler, de Morgan 3 Wheeler. Dit model werd gebouwd tussen 2011 en 2021. De Super 3 volgt dit oude model op. Het interessante aan de nieuwe Super 3 is dat het voertuig gereden kan worden met zowel een auto- als een motorrijbewijs.

Wanneer jij je autorijbewijs hebt gehaald voor 2013 dan tenminste. (19-1-2013 om precies te zijn). Als jij het later hebt gehaald dan MOET je een motorrijbewijs hebben.

Prijs

Fiscaal gezien valt het voertuig in de L5e-categorie. Het komt erop neer dat je de bijtelling van een motorfiets moet betalen en niet van een auto. De kosten rijklaarprijs ligt op 68.499 euro inclusief belastingen. Maar dat is nog zonder alle accessoires die je zeker gaat aanvinken bij dit model.