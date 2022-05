Porsche pakt wereldrecord donuts maken (+video)

Porsche pakt het wereldrecord donuts maken. Met de auto, niet de zoete lekkernij.

Porsche heeft weer een record in handen. De Duitse autobouwer heeft er al een paar die er toe doen. Wat te denken van 16 overwinningen op Le Mans? Dan valt het nieuwe record een beetje in het niet, maar dat mag de pret niet drukken.

Wat is er gebeurd? Porsche had zijn zinnen gezet op het verbreken van het wereldrecord donuts draaien met de auto. Dat wilden ze gaan met een Porsche Taycan. op deze wijze gaat de consument de elektrische Taycan als een gave auto zien in plaats van een aparte sportsedan die krapper en zwaarder is dan de Panamera.

Porsche pakt wereldrecord donuts maken

Nu is donuts maken iets waarvoor een elektrische auto stiekem best goed in kan zijn. Een elektromotor levert zijn maximale koppel namelijk bij 0 toeren. Dat niet alleen, de respons is direct. Nog directer dan bij de Huracán GT3 EVO2.

De datum dat het record behaald is, is al een tijdje geleden: 3 februari 2022. Dat gebeurde tijdens het Race of Champions evenement in Pite Havsbad. De informatie en beelden zijn echter pas onlangs vrijgegeven. Waarschijnlijk moest even het een en ander geverifieerd worden alvorens het record officieel verbroken is.

Terry Grant

De recordhouder in kwestie is Terry Grant, de test- en stuntcoureur van ROC. De auto in kwestie was geen speciale geprepareerde Taycan, maar een keurige Taycan 4 Cross Turismo op winterbanden. Helemaal van een leien dakje ging het niet. Halverwege de recordpoging leek het mis te gaan. Het rondvliegende ijs kwam hoogstwaarschijnlijk tegen een sensor aan, waardoor de auto dacht dat er sprake van een ongeluk was.

Ook was het nogal lastig omdat Terry Grant de recordpoging op ijs deed. De ondergrond veranderde dus constant, waardoor Gran telkens moest corrigeren. Maar uiteindelijk is het helemaal gelukt en pakte Grant het record met een (letterlijk) duizelingwekkend aantal van 69 donuts.

Via: Motor1.com

