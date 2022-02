Morgan Super 3 is funpakket met een hele extra cilinder

Ja, je leest het goed. Bij de Morgan Super 3 stijgt het aantal cilinders!

Sinds die downsizing-trend die al meer dan 10 jaar geleden werd ingezet, zien we de meest wonderlijke torretjes in auto’s liggen. S-Klasses met viercilinders, supercars met een V6 of BMW 4 Serie Gran Coupé’s met een driecilinder. Gelukkig zijn we er in de tussentijd achtergekomen dat het een downsize-motor niet per se zuiniger is.

Dus zien we dat sommige motoren weer ietsje zijn gegroeid qua cilinderinhoud of cilinderaantal. Dat is ook het geval bij de nieuwe Morgan Super 3. Dit is namelijk de langverwachte opvolger van de Morgan Three-weeler. De Super 3 heeft ook drie wielen en als klap op de vuurpijl heeft de funmobiel nu ook drie cilinders.

Extra cilinder

Ja, drie hele cilinders! De vorige generatie had nog een V-Twin van S&S Cycle. De nieuwe Morgan Super 3 heeft een 1.5 driecilinder van Ford-origine. Deze levert bij 6.500 toeren een maximum vermogen van 118 pk. Het maximale koppel komt vrij bij 4.500 toeren. Inderdaad, het is de 1.5 EcoBoost-motor, maar dan zónder de turbocompressor erop geschroefd.

Het drooggewicht is 635 kilogram, dus je hebt helemaal geen turbo nodig voor aansprekende prestaties. Als je niet te zwaar hebt ontbeten kun je in 7 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid valt met 209 km/u wellicht een tikkeltje tegen, maar daar zijn meerdere reden voor.

Morgan Super 3

Ten eerste is de aerodynamica is niet denderend en wellicht dat de overbrengingsverhoudingen van de Morgen Super 3 afgesteld zijn op maximale acceleratie. Over overbrengingen gesproken, de auto is voorzien van een handgeschakelde vijfbak uit de Mazda MX-5.

Sowieso is het geen auto die zijn bestaansrecht ontleend aan pure snelheid. Het gaat hier namelijk om raszvuiere snelheidsensatie en dat is eigenlijk wat je echt wil met snelheid.

Nog een voordeel is de een lichte auto lekker zuinig is. Volgens Morgan is het mogelijk om er 1 op 17 mee te rijden! Dus het is ook nog eens een duurzaam verantwoorde keuze.

De auto is vanaf heden te bestellen. Volgens Morgan komen er heel opties en accessoires om jouw Super 3 zo uniek mogelijk uit te voeren. De Nederlandse prijzen van de met de hand gebouwde auto zijn nog niet bekend.

De Britse prijzen worden op de site van Morgan Motor wel gedeeld. Wel weten we zeker wie de Autoblog-rijtest met de Morgan Super 3 gaat doen. De legende wil dat @bart zich al daarvoor in 1903 heeft aangemeld. Hij vond de eerste schetsen ook al zo mooi.

