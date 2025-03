Morgan Supersport: 340 pk op 1.170 kg rijplezier

Meer dan ooit brengt de Morgan Supersport oud en nieuw samen in een stoere verpakking.

Morgan. Das toch dat merk dat auto’s maakt met een design voor boomers, maar dan moderne technologie? Ja, dat klopt. Een beetje. Met de nieuwe Supersport zet Morgan echter de volgende stap. Nog meer leunen op moderne technologie, terwijl de roots niet vergeten zijn. Maak kennis met het nieuwste vlaggenschip.

Oude charme, nieuwe techniek

De Supersport ziet eruit zoals je van een Morgan verwacht: klassiek, stijlvol, met de kenmerkende retro flair. Maar schijn bedriegt. De auto bevat veel meer nieuwe techniek dan je zou denken. Dit is niet zomaar weer een nieuw modelletje van het Britse automerk. Dit is een compleet nieuwe auto.

Morgan heeft zijn huiswerk gedaan en heeft een compleet nieuw aluminum platform ontwikkeld. De Supersport is niet alleen lichter dan je gewend bent, maar ook stijver. Dit moet een bochtenridder van formaat voorstellen.

Onder de kap zit een BMW 3.0-liter zescilinder turbomotor. Die kennen we nog van de Morgan Plus Six. De ingrediënten zijn lekkerder dan ooit. 340 pk, 500 Nm koppel en dat op een gewicht van slechts 1.170 kg. In slechts 3,9 seconden sprint de Morgan van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 267 km/u. Als je durft, want je moet wel ballen hebben om dat te proberen in een Morgan. Dat nieuwe, stijvere platform zal ongetwijfeld helpen om je een veiliger gevoel te geven. Maar dan nog.

Interieur Morgan Supersport

Het interieur is ook weer dik in orde. Afgezien van die lelijke BMW-hendel voor bediening van de automaat dan. Je ziet het ook in andere moderne Morgans. Konden ze daar nou niet iets mooiers op verzinnen?

Voor de rest is het allemaal dik in orde. Je hebt een handgemaakt interieur met mooie materialen. Van leren bekleding (ja bij Morgan mogen dieren nog geslacht worden tot zitvermaak) tot houten accenten.

Het stukje personalisatie is er ook nog steeds. Bijvoorbeeld wat voor type dak je wil: een carbon hardtop of toch liever de traditionele stoffen kap.

Wat kost dat?

We weten dat Morgan nooit goedkoop is, en dat geldt ook voor de Supersport. Met een prijs vanaf £85.000 ben je niet bepaald in budgetterritorium. Een Morgan is dan ook voor de man of vrouw die al een Porsche, Bentley en noem ze maar op heeft. Een Morgan koop je als je wat anders wil.