Genesis GV80 Coupé is een mooiere BMW X6

Dat is ook niet zo moeilijk hè. Dit is de Genesis GV80 Coupé.

SUV Coupé’s zijn de bom. In allerlei segmenten kun je inmiddels shoppen voor de aparte carrosserievorm. Van een prijzige Porsche Cayenne Coupé tot een meer betaalbare Renault Arkana. Genesis waagt zich ook aan deze vorm met de nieuwe GV80 Coupé.

Meteen de productie opstarten gaat het luxemerk uit Korea nog een stapje te ver. Daarom is dit voorlopig een concept. Het model werd onthuld tijdens een besloten event in het Genesis House in New York.

In feite is het een nieuwe variant op de vorig jaar onthulde X Speedium Coupe Concept. Men heeft inspiratie op gedaan bij dit model om vervolgens met de GV80 Coupé te komen.

Het modellengamma van Genesis begint zo meer vorm te krijgen. Je hebt de reguliere modellen als de G70, G80 en de G90. De SUV’s van het merk hebben de letter V erachter. De GV80 en GV70 bestaan al, eerstgenoemde heeft er nu dus een nieuwe modelvariant bijgekregen, hetzij een concept. Genesis zet het model bijzonder sportief neer. Met kuipstoelen, een rolkooi en zelfs een racehelm.

Het merk maakt niet duidelijk of de Genesis GV80 Coupé ook daadwerkelijk in productie gaat. Voorlopig blijft het bij een concept. Vermoedelijk kijken ze eerst naar de reactie op het model om te peilen of een productie inderdaad de volgende stap moet zijn.

Genesis is een luxemerk van Hyundai. Ze zijn actief in thuisland Zuid-Korea, maar ook in Noord-Amerika. Vorig jaar maakte het merk de stap naar Europa. Bij ons in Nederland is Genesis (nog) niet actief.