Get your motor running, riding on the highway! De politie gaat opvallende motorfietsen gebruiken om onopvallend te zijn.

Wie wel eens in het buitenland geweest is, zal het zijn opgevallen. De politie is net even een tikkeltje anders. Met name het vervoer waarin ze zich voorbewegen en gezag uitstralen. In Duitsland zijn het snorren met leren jacks en dikke premium auto’s, in Italië zijn het modellen in Alfa’s en in de VS hadden ze grote kerels in nog grotere auto’s of op enorme motoren.

In Nederland hebben ze Mercedes-Benz B-Klasses en keurige motorfietsen van onder andere BMW. Die motorfietsen voldoen aan de gestelde eisen en niet al te opvallend. Maar een beetje schwung mag toch wel bij onze nationale hermandad?

Opvallende motorfietsen

Nou, we hebben goed nieuws! Dat zou namelijk zomaar het geval kunnen zijn binnenkort. Dat meldt Indian Motorcycles. Indian maakt Amerikaanse motorfietsen die Amerikaanser zijn dan Harley-Davidsons. Daar schijnt namelijk behoefte aan te zijn.

Het is bijna te grappig voor woorden, maar men kan BMW-motorfietse van kilometers herkennen. Grote motorfietsen met complete kofferset achterop en een boom van kerel rechtop, het liefst met een BMW systeemhelm.

Dan weet ik twee dingen: het is mijn vader (hallo Pa!) of een politieagent. Aangezien ondergetekende tijdelijk in zijn auto rondrijdt, is het voor mij in beide gevallen handig om eventjes van het gas te gaan.

Opvallend onopvallend

En daar wringt het een beetje, want iedereen gaat van het gas als ze achter een product van BMW Motorrad rijden. Dat is niet handig, want de politie gebruikt deze voertuigen ook voor de onopvallende surveillance en dan is het niet wenselijk als iedereen al op de rem springt. Een beetje hetzelfde als vroeger met een Volvo V70 T5 met vier personen erin: dan weet je ook dat er een camerateam van Leo de Haas inzit.

Daar sprong JEEGEE Motors BV (de Nederlandse importeur van Indian Motorcycle) handig op in. Je zou verwachten dat Indian net eventjes iets te uitgesproken is voor de politie, maar dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn.

De politie had er namelijk wel oren naar! Na enkele gesprekken doet Indian nu mee aan de aanbestedingsprocedure. Dus als je binnenkort wordt achtervolgd door een hele opvallende motorfiets, dan is de kans groot dat je beter geen race kunt houden. Wanneer de opvallende motorfietsen door de politie in gebruik worden genomen, is niet bekend.

