Welke auto’s raadt de leasemaatschappij eigenlijk aan!?

Als berijder heb je natuurlijk zelf ook voorkeur, maar wat raden de professionals aan?

Het is nog niet zo lang geleden dat kiezen voor een elektrische leaseauto snel klaar was. Je kon het aanbod van de verschillende merken op 1 hand tellen. En eigenlijk waren er in elke klasse maar 1 of 2 kandidaten.

Lang leve de opkomst van elektrisch rijden. Het heeft er ook voor gezorgd dat er nu iets te kiezen valt. Wij vroegen onze leasepartner Mobility Service wat zij op dit moment vooral aanraden. Wat zijn volgens hen de EV-knallers van dit moment?

De nieuwe Hyundai IONIQ 6

Waarom hoort hij in dit lijstje? Hij is onderscheidend (design). Maar het is daarnaast vooral een betaalbare elektrische sedan met een uitstekende actieradius en laadsnelheid.

De IONIQ 6 is door zijn stoere looks een opvallende medeweggebruiker. Hyundai een reputatie hoog te hogen, want laadsnelheid en zuinig elektrisch rijden zijn dingen waar het merk sterk in is. Ook de Hyundai IONIQ 6 heeft goede specs op dat vlak. Dankzij het lage stroomverbruik van 13,9 kWh per 100 km (WLTP) kun je in de praktijk tot wel 614 kilometer rijden! Daarmee staat de IONIQ 6 bovenaan de lijstjes wat betreft actieradius.

De Hyundai IONIQ 6, met een vanafprijs van 675 euro per maand, is natuurlijk ook een echte blikvanger. Dankzij het aerodynamische design, met zijn sportieve achterspoiler. Er is daarnaast een aantal duurzame innovaties verwerkt in deze auto. Wist je bijvoorbeeld al dat het interieur gemaakt is van duurzaam leder, gerecycled oceaanafval en PET-flessen? De milieubewuste rijder heeft dus een goed verhaal aan de bar met de Hyundai.

Nog een laatste gimmick (?). Color ambient lighting zorgt ervoor dat je jezelf in je eigen cocon kan wanen. Soms heb je dat gewoon even nodig natuurlijk, na (of voor!) die stressvolle meeting.

De Tesla Model Y RWD

Waarom hoort hij in dit lijstje? Het is de beste aanbieding van Tesla! Praktisch en voordelig

Betaalbaar een Tesla rijden? Dat leek een aantal jaren geleden onmogelijk. Totdat de Tesla Model 3 aan het publiek werd geïntroduceerd. Eindelijk kon een groter publiek een Tesla rijden zonder er tonnen voor neer te hoeven leggen. Nu is het de beurt aan de Tesla Model Y RWD. De Model Y RWD heeft een vanafprijs van 46.990 euro. Dat is inderdaad 2.000 euro duurder dan de goedkoopste Model 3, maar daarvoor krijg je ook veel meer ruimte! Zakelijk leasen kan al vanaf 661 euro per maand.

Maar betekent de lage vanafprijs dat er niks aan opties op zit? Niets is minder waar! Ook dit model is een iPhone op wielen en is voorzien van de nieuwste technologische snufjes. Het rijbereik van de Model Y RWD ligt rond de 455 kilometer (WLTP) en snelladen – bij voorbeeld het uitgebreide Europese netwerk van de Tesla Superchargers – is binnen 25 minuten gepiept (170 kW DC).

Iedere rit wordt bij Tesla extra comfortabel gemaakt door de Autopilot. De auto kan automatisch sturen, accelereren en remmen voor andere voertuigen. Kortom; deze Tesla wordt ook in 2023 een leasetopper!

De Cupra Born

Waarom hoort hij in dit lijstje? De Born is ruim, heeft een goede actieradius, een uitstekende laadsnelheid en ziet er ook nog eens lekker vlot uit.

Houd je van een sportieve auto? Dan ben je bij de Cupra Born aan het juiste adres. De auto ziet er niet alleen vrij sportief uit, hij heeft mede dankzij het sportonderstel en achterwielaandrijving ook nog eens rijgedrag dat er bij past. Met iets meer dan 200 pk is het absoluut een leuke vlotte auto voor de liefhebber. Het design van zowel exterieur als interieur wordt opgevrolijkt met sportieve en uitgesproken details. In het interieur vind je kuipstoelen en een sportstuur.

Standaard heeft hij een rijke uitrusting. De ‘basisversie’ Essential beschikt al over 18 inch lichtmetalen velgen, een multimediasysteem met 12 inch touchscreen, Apple CarPlay/Android Auto, kuipstoelen voor met geïntegreerde hoofdsteun, donker getinte ruiten achter, sportonderstel, parkeersensoren voor en achter en verwarmbaar stuurwiel. Prima!

Houd je zakelijk en privé liever gescheiden? Dan ga je deze feature erg leuk vinden! Met de Cupra Born kun je twee telefoons koppelen. Zo ben je dus ook in de auto altijd bereikbaar.

Er is keuze uit een 58 kWh (427km WLTP) of 77 kWh (550km WLTP) accupakket. Mobility Service medewerkers die er zelf mee rijden halen met gemak 350 kilometer met het kleinste accupakket, maar 400km is met een fluwelen voetje ook mogelijk. Bij het grote accupakket is 450km goed haalbaar. Snelladen doet de Born met max 130 kW. De Cupra Born is zakelijk te leasen vanaf 614 euro per maand.

De Renault Megane E-Tech

Waarom staat hij in dit lijstje? Hij is scherp geprijsd, standaard rijk uitgerust en heeft een leuk design.

Wat de Renault Megane E-Tech zo aantrekkelijk maakt is de prijs. De Renault Megane E-Tech begint bij 38.370 euro, het gaat in dit geval om de instapversie: de Equilibre.

De EV is verkrijgbaar met twee accupakketten (40 kWh of 60 kWh) en in vijf uitvoeringen: de Equilibre, Techno, Iconic, Evolution en Evolution ER. Openbaar opladen gaat vlot bij de modellen van Renault. In 3 uur en 15 minuten is de 60 kWh versie vol, de 40 kWh klaart de klus in 2 uur en 15 minuten (22 kW AC). Snelladen is ook geen issue, dit kan met een snellaadvermogen van 130 kW DC. Maar het moet gezegd worden, de snellaadcurve dipt wel snel naar beneden, dus die 130 kW houdt hij niet echt lang vol.

Maar je kiest hem vooral ook omdat je valt voor de looks! De auto is leverbaar in 2023 vanaf 552 euro per maand.

De Hyundai IONIQ 5

Waarom hoort hij in dit lijstje: Hij is RUIM, kan binnen 18 minuten snelladen en hij heeft een tof design.

De Hyundai IONIQ 5 is geen nieuw model, maar wel een EV waar wij ook in 2023 veel van verwachten. De auto heeft niet voor niets allerlei prijzen gewonnen waaronder Auto van het Jaar 2022 en Trekauto van het Jaar 2022. Je krijgt echt veel waar voor je geld met deze auto. De IONIQ 5 scoort bijzonder hoog op verschillende onderdelen zoals: Comfort, de laadsnelheid, prijs, rijke uitrusting, actieradius, technologie, ruimte, rijeigenschappen, het trekgewicht, design en interieur.

De elektrische IONIQ 5 heeft veel pluspunten, maar waar dit model zich met name in onderscheidt ten opzichte van de concurrentie is de laadsnelheid. Binnen 18 minuten (232 kW DC) is de IONIQ 5 namelijk alweer voor 80% opgeladen bij een snellader.

Naast de innovatieve 800V- batterijtechnologie en revolutionaire nieuwe Electric-Global Modular Platform (e-GMP), is de EV ook voorzien van Vehicle to Load- technologie (V2L). Hierdoor kun je stroom terugleveren aan andere apparaten.

De Hyundai IONIQ 5 is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en accupakketten. Kies je voor het kleinste accupakket (58 kWh) dan moet je rekening houden met een rijbereik van 390 kilometer (WLTP). Wil je graag iets meer actieradius? Dan kun je kiezen voor het 77,4 kWh en heb je een rijbereik van 480 kilometer tot je beschikking. Houd er wel rekening mee dat de actieradius in de praktijk altijd iets lager uitvalt.

Nog een fijne bijkomstigheid: de auto is direct beschikbaar voor een leaseprijs vanaf 675 euro per maand.

De MG4 Electric

Waarom staat hij in dit lijstje? De no nonsens keuze voor de zakelijke rijder.

De nieuwste elektrische telg van MG is nog niet heel lang uit, maar is al wel een model met veel potentie. MG staat bekend om haar betaalbare modellen. Naast de aantrekkelijke prijs vanaf 32.285 euro is de actieradius ook interessant van de MG4 Electric. Je kunt de auto bestellen met een 51 kWh of 64 kWh accu. Kies je voor het kleinste accupakket dan kun je op een volle accu in totaal 350 kilometer rijden (WLTP). Heb je liever iets meer rijbereik? De MG4 met het grootste accupakket heeft een actieradius van 450 kilometer.

De vijfdeurs hatchback is als totaalpakket interessant voor de zakelijke rijder. De Standard is rijk uitgerust met onder andere LED koplampen, LED achterverlichting, MG Pilot, een 10 inch infotainment en keyless entry & easy start. Hoogwaardige afwerking, moderne laadtechniek (117 kW DC met het kleine accupakket, 135 kW DC met het grote accupakket), veel ruimte en bovenal een scherpe fiscale waarde. Voor het geld van een B-segmenter rijd je bij MG al een ruime C-segmenter.

Voordelig, ruim en toch goed uitgevoerd. Je kunt de elektrische MG4 zakelijk leasen vanaf 519 euro per maand. Een zeer interessante elektrische leaseauto voor zakelijke rijders.