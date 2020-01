Motorfietsverkoop 2019: beter dan de afgelopen 10 jaar

Dat zijn goede berichten voor de liefhebber, maar zeker ook als jij gewoon in je auto in de file zit.





2019 was een meer dan prima jaar als we het hebben over de nieuwverkopen van motorfietsen. Nu iedereen zijn eindstanden bekend heeft gemaakt lijkt het erop dat de grens van 14.000 motorfietsen is doorbroken. Dat zijn er twee keer zoveel als bijvoorbeeld in het jaar 2007 maar het is ook het hoogste aantal van de afgelopen 10 jaar.

Goed nieuws voor iedereen die straks keuze wil hebben als ze op zoek gaan naar een gebruikte motor. Maar aan de andere kant: ook goed nieuws wanneer jij lekker in je auto blijft zitten. Elke motorrijder meer is een auto minder in de file.

‘We’ kochten in 2019 met elkaar 7,3% meer nieuwe motorfietsen dan in 2018. Dat deden we door heel Nederland. Maar de meeste motorfietsen werden verkocht in de provincies Noord en Zuid-Holland. Bij elkaar werd ruim 40% van de nieuwverkochte motorfietsen in die provincies verkocht in 2019. Dan moet je niet direct denken dat ze daar de grootste motorfans zijn want als we kijken naar het aantal motorfietsen per 1000 inwoners per provincie dan prijken deze twee niet bovenaan.

Drenthe blijft de lijstaanvoerder met 54 motorfietsen per 1000 inwoners. Zuid Holland is hier hekkensluiter met 31 en Noord Holland scoort 37 per 1000 inwoners. Tweede op dit lijstje is Friesland met 48 en derde is Zeeland met 46 motorfietsen per 1000 inwoners.

Wat kochten we in 2019

De nummer 1 positie op de ranglijst is al enkele jaren geen verrassing. BMW Motorrad pakte wederom deze positie. De top 15 zag er als volgt uit

BMW – 2.302 stuks Yamaha – 2.179 stuks Kawasaki – 1.918 stuks Honda – 1.278 stuks KTM – 1.258 stuks Suzuki – 1.070 stuks Harley Davidson – 995 stuks Vespa – 673 stuks Triumph – 599 stuks Ducati – 539 stuks Husqvarna – 223 stuks Royal Enfield – 138 stuks Moto Guzzi – 127 stuks Indian – 110 stuks Aprilia – 74 stuks

bron: Rai Vereniging

Naked bikes in 2019

Bij de Retro / vintage nakedbikes ging de kroon afgelopen jaar naar Harley Davison met de Sportster waarvan er 172 werden geregistreerd. De Bonneville range scoorde 89 stuks. Yamaha volgde met 80 stuks voor de XSR range. De statistieken laten zien dat BMW Motorrad 91 stuks heeft genoteerd, maar dat zijn natuurlijk niet allemaal naked bikes geweest want daar zat ook ene model met een kuipje tussen.

Het echte volume in de naked bikes zit in de hoek die minder vintage of retro geïnspireerd is. Als we daar een top 10 van maken dan zien we dat de Japanse merken hier de scepter zwaaien.

Yamaha MT-07 – 468 stuks Kawasaki Z (650 + 1000) – 461 stuks Kawasaki Z900 – 435 stuks Suzuki GSX-S – 291 stuks KTM Duke – 253 stuks Yamaha MT-09 – 252 stuks KTM SuperDuke – 203 stuks Suzuki SV650 – 149 stuks Honda CB650R – 104 stuks Triumph Street Triple – 74 stuks

Adventure / Allroad motorfietsen in 2019

Het segment waarin de bestverkopende motorfiets te vinden is. Moeten we het nog herhalen? Nee, je ziet hem wel in onderstaand lijstje staan. We verwachten een hoop leuke toevoegingen voor 2020. Natuurlijk de nieuwe geïnspireerde V-Strom van Suzuki, maar ook de nieuwe Triumph Tiger 900 brengt wel een glimlach op ons gezicht. Wat jullie ervan vonden in 2019 en belangrijker nog, wat jullie kochten:

R1250GS de absolute bestseller en de Moto Guzzi V85TT maakt een sterk indruk als nieuwkomer

BMW R1250GS – 860 stuks Suzuki DL (V-Strom range) – 482 stuks Kawasaki Versys (range) – 462 stuks BMW F750GS+F850GS – 288 stuks Honda NC750X – 205 stuks Triumph Tiger (range) – 202 stuks Ducati Multistrada (range) – 194 stuks KTM Super Adventure 1290 – 185 stuks Moto Guzzi V85TT – 97 stuks Honda Africa Twin 88 stuks

Occasionverkopen 2019

Dat niet iedereen nieuw koopt blijkt wel met 14.000 nieuwverkochte motorfietsen op 1,5 miljoen motorrijbewijsbezitters (bron: CBR). De tweedehands markt is dan ook omvangrijk bij motorfietsen. In 2019 verruilden 123.894 gebruikte motorfietsen van eigenaar.

Bijna 40% van die transacties geschiedt via ‘de handel’. Dat is een stijging. Maar nog steeds ruim 60% van de gebruikte motorfietsen verruilt van eigenaar tussen particulieren. Een motorfiets op Marktplaats blijft dus nog steeds populair en een grote groep is dus nog steeds van mening dat ze geen vakhandel nodig hebben.

Voor 2020 zijn de marktvooruitzichten goed. Er is nieuw en mooi aanbod in verschillende segmenten. Kom maar op met die lente!

Met dank aan Bovag, Rai Vereniging en RDC voor de marktcijfers