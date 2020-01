AB Gemist: Alpine, afscheid M135i en Autosalon Brussel

Veel video's deze week. Dat heeft alles te maken met het Autosalon Brussel!





We begonnen de week met een rijtest van de Alpine A110S. De Franse sportwagen heeft er een nieuwe uitvoering bijgekregen. De puntjes werden op de I gezet, wat het een nóg leukere wagen maakt om mee te sturen.

Verder namen we afscheid van de auto van Wouter, zijn witte BMW M135i. Het is tijd voor een nieuw avontuur. Spoedig lees je hier op Autoblog daar natuurlijk meer over.

Daarnaast stond Brussel centraal. Wil je de nieuwste auto’s in alle geuren en smaken zien, dan is het de moeite om af te reizen naar de Belgische hoofdstad. Check eerst even onze video’s, zodat je compleet op de hoogte bent!

Maandag 6 januari – Alpine A110S rijtest

De Alpine A110 kwam een aantal jaar geleden op de markt en bleek een hele leuke sportauto te zijn. Met de A110S gaan de Fransen nog een stapje verder.

Dinsdag 7 januari – BMW M135i afscheid

Na enkele jaren M135i rijden neemt Wouter afscheid van zijn trouwe bolide. In deze afscheidsvideo blikt Wouter onder meer terug op de periode met zijn auto.

Woensdag 8 januari – Mijn Auto: Honda S2000

Toeren maken en dat heel goed kunnen horen kan met de Honda S2000 van Autoblog-lezer Eleon!

Donderdag 9 januari – Autosalon Brussel – deel 1

Welkom vanaf de beursvloer in Brussel. Met in dit eerste deel nieuws van Jaguar, Land Rover en meer!

Donderdag 9 januari – Autosalon Brussel – deel 2

In het tweede deel van ons beursverslag nieuws van Volkswagen, Audi en MINI.

Donderdag 9 januari – Autosalon Brussel – deel 3

Welkom bij deel drie met heel veel BMW nieuws, waaronder de gloednieuwe M2 CS.

Vrijdag 10 januari – Autosalon Brussel – deel 4

In deel vier van ons beursverslag gaan we langs bij Bentley, Opel, Peugeot en meer!

Vrijdag 10 januari – Autosalon Brussel – deel 5

De gloednieuwe Aston Martin DBX, de nieuwe Mercedes GLA en meer nieuws in het vijfde deel van ons beursverslag vanuit Brussel!

Zaterdag 11 januari – Mijn Auto: Mercedes-AMG E63 S (788 pk) van Bart

Autoblog-lezer Bart heeft er een nieuw speeltje bij in vorm van een Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+. De sedan is echter niet helemaal standaard gebleven..