Motorpolitie krijgt nieuwe kleding: van geel naar blauw

Onze motorpolitie krijgt nieuwe kleding en neemt afscheid van de gele kleur, binnenkort rijden ze in het blauw.

Het was wel even wennen toen de politie de felgele kleding ging dragen. Het leken wel flink uitgedoste klaar-overs. Maar alles went. En laten we eerlijk zijn, de dienders vallen wel lekker op. Dat is goed voor hun veiligheid, toch gaat de politie op de motor over op een andere kleur.

Motorpolitie krijgt nieuw kleding

Alle motoragenten stappen in 2025 over naar de nieuwe motorkleding. Dat duurt nog wel even, maar het is dan ook een flinke klus. De politie zoekt namelijk voor 22 miljoen euro aan nieuwe motorkleding, lezen we op Nieuwsmotor.nl. Dat doe je niet zomaar even en daar zijn allerlei (aanbestedings-) regels voor.

We hebben het over de ‘allweather’ en zogenaamde doorwaaipakken. Deze kleding kan gebruikt worden door het gehele jaar heen. De motorpakken moeten vijf jaar mee gaan als ze vijf werkdagen per week gedragen worden. Het zullen helaas geen leren motorpakken worden. Die zien er toch wel het mooiste uit, maar dat gaat hem dus niet worden.

Aanbesteding

De pakken moeten wel tegen een stootje kunnen. Zeker als je je bedenkt dat de agenten bijna altijd rijden. In welk weer dan ook. De motorkleding moet dus van hoge kwaliteit zijn en daarom zal de politie niet over een nacht ijs gaan om de producent te kiezen. Eerder liep een aanbesteding in 2018 al in de soep, dit omdat de eisen zo hoog waren dat geen enkele producent hieraan kon voldoen. Er zullen nu twee aanbestedingen uitgeschreven worden voor de twee pakken, zodat de kans op het vinden van geschikte leveranciers toeneemt.

De eisen zijn ook niet mals. De kleding moet voldoen aan heel veel wensen. Niet zo verwonderlijk want de agenten rijden rond met een heel pallet aan spullen zoals het dienstwapen, portofoon, pepperspray en natuurlijk een fluitje. Dat moet natuurlijk wel allemaal goed en lekker zitten.

Een schets van het nieuwe ‘doorwaaipak’. Afbeelding via Nieuwsmotor.nl

Kleuren

Dat er nieuwe kleding moet komen is geen verrassing, maar wel dat er van kleur veranderd zal worden. Als motorrijder -en ik kan het weten- moet je ervan uitgaan dat je NIET gezien wordt door het overige verkeer. Een geel jasje werkt dan in je voordeel: mensen zien je sneller. Toch zal de jas verdwijnen, omdat uit onderzoek gebleken is dat de kleur toch niet zoveel uitmaakt. Daarom zal het een politieblauwe jas worden met gele strepen. Volgens de politie past dit beter bij de huisstijl. De helm blijft gewoon lekker geel.

In ons land zijn er 2.700 motoragenten (waarvan maar 4 procent vrouwelijk, hoe denkt de Woke-gemeenschap hierover?!) en die krijgen dus allemaal een nieuw outfit voor op de motor. Om niet in beide kleurstellingen rond te rijden, zal de nieuwe kleding in één keer uitgeleverd worden.

De overheid en aanbestedingen. Het is niet altijd een gelukkige combinatie. Wij gunnen de motoragenten de nieuwe kleding, maar houden ons hart vast of dit wel gaat lukken binnen het budget én binnen de tijdsplanning…