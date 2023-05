DS 9 gaat met mee met de tijd en krijgt nieuwe tech

De DS 9 is er nog niet zo lang, maar krijgt nu toch al een update met wat nieuwe technologie.

DS Automobiles is sinds enkele jaren een automerk. In 2008 begon dat met de Citroën DS3, later werd Citroën losgekoppeld en kwam het merk op zijn eigen pootjes te staan. Meerdere modellen zagen het licht, waaronder een grote sedan. In 2020 was daar de DS 9, die overigens in China in elkaar wordt gezet. Wat nou Frans? Het is een forse sedan die een totale lengte heeft van 4,93 meter. De auto wordt nu voorzien van een update.

DS 9 krijgt nieuwe technologie

En dat is altijd fijn. Het is best een goed uitziende auto, maar je ziet hem in Nederland bijna nooit. Althans, ik heb hem welgeteld twee keer gezien. Toch zonde. De sedan wordt vanaf nu voorzien van het nieuwe IRIS SYSTEM. Dit is een multimediasysteem en heeft een volledig vernieuwde interface. Het is naar eigen voorkeur in te stellen en te personaliseren. Het heeft een door IRIS natuurlijke stemherkenning en een 12 inch touchscreen.

Het menu bestaat uit widgets en daarmee heeft de gebruiker direct toegang tot alle functies. Denk aan de airco, je radio, navigatie en auto instellingen. Het scherm toont ook een 360 graden weergave van de beelden van de nieuwe digitale camera’s met hoge resolutie en biedt toegang tot Mirror Screen-, CarPlay- en Android Auto-functies via wifi en twee USB C-poorten. Nou, wat wil je nog meer?

Misschien een parkeerplek vinden in onze overvolle steden? Daar gaat het systeem je bij helpen. Connected navigatie helpt de bestuurder namelijk de beste route te kiezen en geeft aan waar de kans het grootst is om te kunnen parkeren. Ook handig is dat het systeem verbonden is met de zogenaamde MyDS-app. Hiermee kan je reisbestemmingen vanaf de smartphone naar het systeem in de DS 9 verzenden. Tevens is via de smartphone preconditioning en ventilatie van het interieur en het opladen van de accu te programmeren.

De DS 9 was al het vlaggenschip als het om technologie ging. Met dit nieuwe systeem moet de volgende stap daarin gezet worden.

Aandrijving en design

De auto is er alleen als een plug-in hybride, met systeemvermogens van 184 en 265 kW (250 en 360 pk). De laatstgenoemde is voorzien van vierwielaandrijving. Wat betreft de looks, dat verandert niet echt. Het interieur is wel aangepakt en krijgt onder andere wat nieuwe kleuren. Je kunt ook kiezen uit een collectie velgen, waaronder nieuwe 19-inch CHAMBORD-wielen, afgewerkt met Anthra Grey details. Het gamma wordt uitgebreid met twee uitvoeringen: de OPÉRA en de ESPRIT DE VOYAGE, waar de eerste de topversie is.

Veel nieuwe tech dus in deze DS dat de auto naar een hoger niveau moet tillen, maar of het echt een concurrent kan zijn in ons land van de Duitse varianten dat is de vraag.