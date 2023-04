Nieuwe E-klasse krijgt een neus á la EQE

En die krijg je morgen te zien, want dan is de onthulling al.

Het is morgen een belangrijke dag voor Mercedes (en alle taxichauffeurs). Dan is namelijk de onthulling van de gloednieuwe E-klasse, de W214. Zoals gewoonlijk belooft de auto qua design absoluut geen verrassing te worden. Het profiel wat we eerder op een teaserplaatje te zien kregen oogde zeer vertrouwd.

Mercedes borduurt dus gewoon voort op het design van de vorige E-klasse, maar toch hebben ze met de W214 nog een kleine verrassing in petto. Alhoewel het eigenlijk geen verrassing meer is. Ze hebben het namelijk al verklapt met een nieuwe teaser.

Daarop zien we dat de E-klasse duidelijk een andere neus krijgt dan de C- en S-klasse, met koplampen die vastzitten aan de grille. Kennen we dat ergens van? Jazeker, dat is het handelsmerk van de EQ-modellen.

Het lijkt er dus op dat Mercedes de elektrische modellen en de reguliere modellen meer naar elkaar toe gaat trekken qua design. Dat doen ze ook al met het interieur van de W214, wat we eerder al te zien kregen. De E-klasse krijgt hetzelfde schermdashboard als de EQE en EQS. Dat heet alleen niet Hyperscreen, maar Superscreen.

Een volledig elektrische aandrijflijn laat de E-klasse natuurlijk over aan de EQE, maar er zullen ongetwijfeld wel de nodige (plug-in) hybride varianten komen. Daarover zal Mercedes ons morgen alles vertellen wat we willen weten. En meer.