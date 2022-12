Elektrische Opel Mokka krijgt nieuwe naam en meer bereik

De nieuwe elektrische Opel Mokka is er, de auto krijgt meer bereik en ook nog eens een andere naam.

Wat een nieuws vandaag allemaal over het bereik van allerlei nieuwe auto’s. Nu ook weer! Opel komt namelijk met de nieuwe Mokka. Deze krijgt meer bereik en heet vanaf nu ‘Mokka Electric’. Niet een hele innovatieve of andere naam, maar we lekker duidelijk. Voorheen stond hij in de showroom als Mokka-e.

Elektrische Opel Mokka

De 100% elektrisch aangedreven Opel Mokka heeft een 115kW elektromotor die 156 paarden voorbrengt. De 54 kWh-batterij zorgt ervoor dat je 406 kilometer kan rijden als hij volledig is opgeladen. Net zoals de vernieuwde Jaguar F-Pace PHEV van vanmorgen kan je 20% verder rijden. Het oude model kon 338 kilometer ver rijden, nu dus een goede 400 kilometer. Dat is een aanzienlijke verbetering.

De Mokka Electric gaat gebruik maken van dezelfde lithium-ion batterij en elektromotor als de Opel Astra Electric. Het bereik neemt niet alleen toe, ook het energieverbruik neemt af naar 15,2 kWh/100 km. De batterij kan je terugvinden op de bodem van de auto.

De Mokka is een populaire auto in het B-SUV-segment. Dat is best logisch, want het is een goed uitziende auto al valt de binnenruimte wel wat tegen. De prestaties zijn schappelijk, ook al koop je een dergelijke auto natuurlijk hier niet voor. De auto deelt veel onder de motorkap met de bijna identieke Peugeot e-2008, dat is eigenlijk ook zijn grootste concurrent.

De Mokka Electric heeft een krachtigere elektromotor dat 15 kW meer produceert dan zijn voorganger. De 100 kilometer per uur bereik je binnen de tien seconden. De topsnelheid is begrensd op 150 kilometer per uur. Lekker hard knallen als je op de Duitse Autobahn bent zit er dus niet in.

Opladen

Sneller opladen willen we allemaal. En dat kan met deze nieuwe Opel. Je kunt laden met een 11 kW 3-fasen boordlader voor wisselstroom of snelladen met een vermogen tot 100 kW. Ben jij een snellader, dan is je Mokka opgeladen tot 80% binnen ongeveer dertig minuten.

Oh ja, de auto komt ook met een handige mobiele app voor elektrische auto’s. Hiermee kan je bijvoorbeeld je verwarming al maximaal laten stomen als jij nog binnen in huis zit. Wel zo lekker met de temperaturen van dit moment.

Of de naamwijziging ook positief zal uitvallen voor de prijs is onbekend. Maar zoals alles in deze tijd, wordt bijna niks goedkoper. Reken dus op een prijs van net onder de 39.000,- euro.