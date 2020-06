Koop deze 3 Serie op Marktplaats voordat ‘ie 25.000 kost

Deze maatstaf van BMW op Marktplaats is nu nog op te pikken voor weinig.

De BMW 3 Serie met interne bouwcode E36 wachtte in 1991 de schone taak om de E30 te doen vergeten. De E30 had destijds al een flinke reputatie opgebouwd, mede door de M3 die alles en iedereen versloeg op het circuit. De makkelijke optie in dat opzicht was waarschijnlijk om niet te veel te veranderen aan de Dreier. Doch de E36 zag er toch heel anders uit dan diens illustere voorganger.

Koplampen achter het glas

Dat kwam met name doordat men zich gefocust had op de aerodynamica. De E36 was veel gladder dan de E30, wat optisch vooral opviel door de koplampen en minder hoge nieren. Het olijke duo Pinky Lai en Boyke Boyer ontfermden zich over de looks. De designers waren niet zo dom om de dubbele ronde koplampen bij het grofvuil te zetten, maar deze zaten nu wel achter een laagje glas. Later zou dat ook bij de Fünfer en Siebener het geval zijn. Onderhuis maakte de Dreier gebruik van de Z Axle multilink achterwielophanging die geïntroduceerd werd op de Z1. Alleen de compact modellen maakten nog gebruik van de eenvoudigere (maar ook lichtere) setup van de E30.

Maatstaf

De E36 werd uiteindelijk een belachelijk succes voor BMW en verstevigde de positie van de Dreier als de maatstaf in zijn klasse. Na het leven van de E36 als nieuwe auto, werd het een gewilde occasion. Daarbij werd BMW ook wel een beetje geholpen door concurrent Mercedes, dat van de W202 niet zo’n icoon wist te maken als van de W201. De E36 had namelijk ook wel wat nadelen. De belangrijkste daarvan is waarschijnlijk het kale interieur.

Knaak of cult

Vooral vroege E36-jes met kleine motoren doen niet bepaald luxe aan. Dit exemplaar dat te koop staat op Marktplaats is een voorbeeld van zo’n unit. De 316i werd in 1992 gekocht door een oud vrouwtje uit München en bleef sindsdien in de familie. De vrouw vinkte Alpinweiß aan, groen getint glas en…dat was het wel. Kijk naar die ongespoten plastic voorbumper en spiegels. Destijds was het knaak, nu is het cult.

KOOP DAN!!1!

Er werden 44.000 kilometers afgelegd met de Bimmer en als ‘ie aankomt in Nederland kan je ‘m oppikken voor 6.900 Euro. Aan een kant veel geld voor zo’n kale knakker, maar de verkoper heeft vast prijzen van nette E30-jes in zijn hoofd. En ja, stel je eens voor wat de vraagprijs zou zijn als ‘ie bij een van de gerenommeerde youngtimer boeren zou staan en die ‘m even zouden poetsen…Toch maar kopen dan?